推廣乳房攝影 國健署辦「粉愛自己」派對、送好康

2019-10-06 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



為加強宣導乳癌篩檢的重要性，國健署在10月乳癌防治月舉辦「粉愛自己之粉紅派對」活動。右五為國健署副署長賈淑麗，左二為乳癌病友協會理事長黃淑芳，左五為乳癌防治基金會董事長張金堅。記者邱宜君／攝影 分享 facebook 為加強宣導乳癌篩檢的重要性，衛福部國健署在10月乳癌防治月舉辦「粉愛自己之粉紅派對」活動，出動乳房X光攝影車，祭出請喝咖啡、做蛋糕、做乾燥花、送賣場禮卷、抽獎等優惠，安排舞蹈表演及料理秀，吸引逛百貨商圈的女性駐足接受篩檢。

國健署副署長賈淑麗表示，乳癌是台灣女性癌症發生第一名、癌症死亡第四名，早期發現和治療是降低死亡率的關鍵，現在國際間建議最準確的篩檢方式就是乳房攝影，目前台灣每年篩檢86萬人，可以揪出4000多位乳癌，其中過半是早期發現。

國健署調查顯示，常見不願意接受篩檢原因為「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「乳房攝影檢查過程不舒服會痛」等，但其實只要10-15分鐘即能完成檢查，且避開生理期前後1週即能降低不適感。

賈淑麗表示，目前符合篩檢資格(45歲以上未滿70歲、40歲以上有乳癌家族史之婦女)，有每兩年規律篩檢的僅佔四成，過去十年曾篩檢的佔六成，顯示還是有四成婦女，是過去十年從未篩檢的，國健署強烈呼籲這些未曾篩檢的婦女應出來接受乳房X光攝影。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，目前台灣篩檢率四成，已使死亡率下降41%，早期發現的比率提升30%，希望未來篩檢率能拉到七成。張金堅說，腫塊要摸得到，起碼都要兩公分以上，可能已經是二期了，五年存活率是89%，靠乳房攝影可以偵測更小的腫塊，是手摸不出來的。如果能提早在零期發現，五年存活率是100%，一期的五年存活率也有93%。張金堅觀察，目前篩檢率有城鄉差距，在花蓮、台東、雲林、苗栗等縣市篩檢率較低，是需要投注更多心力去宣導。

乳癌病友協會理事長黃淑芳本身是資深乳癌病友，多年來跟著乳房X光攝影車走遍全台鄉鎮做宣導，對篩檢的城鄉差距特別有感觸。例如有些鄉鎮的婦女連乳癌兩個字都不敢講，黃淑芳都要改口說「乳房健康檢查」，花很多時間傳達乳癌的知識、破除乳癌攝影很痛的迷思，他們才有勇氣出來檢查。每一回去偏鄉篩檢，都可以找到有婦女罹癌，甚至有婦女是做檢查時一壓就當場流血，看得黃淑芳好心疼。