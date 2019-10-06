登革熱還沒完！樹林爆首例 成大群聚感染再添一例
衛福部疾管署公布國內新增2例本土登革熱病例，台南市東區後甲里50多歲女性在成大校園感染，新北市樹林區坡內里19歲男性則為新北市樹林區首例。疾管署提醒，雖然夏日將盡但登革熱未盡，民眾平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生。
疾管署表示，台南市個案是一名50多歲女性，9月26日發病，28日急診就醫後通報，10月5日檢驗確診。個案工作地位於成功大學勝利校區，與在成大群聚感染的五位個案有共同活動史，發病時間接近，研判屬於同一波群聚感染，是成大校園登革熱群聚感染的第六例，都是屬於第三型登革熱。
新北市個案10月2日發病，3日就醫並於同日通報，10月6日檢驗確診。疾管署副署長羅一鈞表示，個案目前沒有工作，平時活動地以住家附近為主，有頭暈、眼睛疲勞、發燒等症狀，首次就醫被警覺的診所醫師通報確診。推測個案應是於社區內感染，由於樹林區今年並無登革熱病例，但個案家附近有許多工廠及移工，或許有境外移入之登革熱個案，感染源還待進一步釐清。
疾管署表示，上述兩名個案均已返家休養，接觸者均無疑似症狀，衛生單位於接獲通報後已針對個案居住地及周邊開始進行病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作。疾管署提醒，雖然夏日將盡，登革熱未盡，民眾平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生。
留言