登革熱還沒完！樹林爆首例 成大群聚感染再添一例

2019-10-06 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



衛福部疾管署公布國內新增2例本土登革熱病例，台南市東區後甲里50多歲女性在成大校園感染，新北市樹林區坡內里19歲男性則為新北市樹林區首例。疾管署提醒，雖然夏日將盡但登革熱未盡，民眾平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生。

疾管署表示，台南市個案是一名50多歲女性，9月26日發病，28日急診就醫後通報，10月5日檢驗確診。個案工作地位於成功大學勝利校區，與在成大群聚感染的五位個案有共同活動史，發病時間接近，研判屬於同一波群聚感染，是成大校園登革熱群聚感染的第六例，都是屬於第三型登革熱。

新北市個案10月2日發病，3日就醫並於同日通報，10月6日檢驗確診。疾管署副署長羅一鈞表示，個案目前沒有工作，平時活動地以住家附近為主，有頭暈、眼睛疲勞、發燒等症狀，首次就醫被警覺的診所醫師通報確診。推測個案應是於社區內感染，由於樹林區今年並無登革熱病例，但個案家附近有許多工廠及移工，或許有境外移入之登革熱個案，感染源還待進一步釐清。