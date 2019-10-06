守護失智 專家：照顧者應先顧好自己身心

2019-10-06 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



愛長照平台執行長朱偉仁，自己有照顧長輩21年的經歷。他表示照顧家人是一條漫長的路，但唯有先照顧好自己的身心，才能走得長遠。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook 「一寸光陰一寸金，老師說過寸金難買寸光陰，一天又一天一年又一年，迷迷糊糊的童年。」逾百位扶輪夥伴們張開雙手唱唱跳跳，顯示出活力外，動起來也能預防失智危機。

由國際扶輪3481地區主辦、聯合報協辦的「扶輪有愛，失智守護研習會」，今天下午於新光人壽新板金融大樓舉行，並邀請長照與失智專家與會。專家表示，照顧失智家人是一條漫長的路，照顧者應先照顧好自己身心，路才能走的長遠。

台北社企社主委、逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗表示，失智這件事沒有人是局外人，在現今高齡化社會中，親人長輩失智是每個人都可能面對的事。而對長輩而言，若還能外出做散步等身體活動就應多走走，是減緩老化的最佳方式；而對社會而言，也可降低醫療成本與社會支出。

愛長照平台執行長朱偉仁，自己則有照顧長輩21年的經歷。他說「照顧家人是一條漫長的路，但唯有先照顧好自己的身心，才能走得長遠。」他說，照顧失智症最重要的是解決照顧者的心理問題，因許多失智症本身生活上沒有太大障礙，但先崩潰的卻是照顧者。

他舉例愛長照曾所接獲的案例，有位女兒求救說媽媽有輕度失智，但拒絕就醫拒絕服藥，只是輕度失智很難控制，媽媽認為自己狀況很好、且把她當仇人，噓寒問暖或給錢也沒用；而她沒有手足，沒有人可以談，曾打1966卻只給一堆電話，她雖然知道要堅強，但仍是很難受，只是想哭一下。此分享引來204個留言外，他們也後續聯繫給予協助。