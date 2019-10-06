年輕族群當心 反覆腹痛腹瀉恐是腸子在求救

2019-10-06 16:33 中央社 台北6日電



腹痛、發燒、拉肚子超過3個月，當心發炎性腸道疾病上身。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 腹痛、發燒、拉肚子超過3個月，當心發炎性腸道疾病上身。醫師表示，發炎性腸道疾病好發20至30歲年輕族群，目前成因不明，嚴重恐導致腸穿孔，增加罹患大腸癌風險。

台灣小腸醫學會理事長、林口長庚醫院胃腸科主任蘇銘堯今天表示，發炎性腸道疾病是一種自體免疫性疾病，由於腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸壁不斷遭受免疫系統攻擊，出現反覆發炎、潰瘍等症狀，甚至會出現廔管、穿孔或阻塞問題，目前成因仍不明。

蘇銘堯說，發炎性腸道疾病好發在20至30歲青壯年族群，發生率約千分之1，又可細分為「潰瘍性結腸炎」和「克隆氏症」；早年診斷技術還不成熟，患者確診時病情往往已相當嚴重，必須多次切掉發炎的腸子，導致腸子過短、營養不良的「短腸症」，只能透過打點滴補充營養。

隨診斷、醫療技術進步，獲得正確診斷的患者也大幅增加，根據健保重大傷病統計，國內發炎性腸道疾病患者共有4000多人，比1998年的139人成長近30倍。

同樣是發炎性腸道疾病，潰瘍性結腸炎、克隆氏症不論在發炎位置、症狀都大不相同。

蘇銘堯解釋，潰瘍性結腸炎的發炎位置侷限在大腸，疼痛部位大多在左下腹部，容易出現出血症狀；克隆氏症則嚴重許多，這類患者從口腔、消化道至大腸、肛門都是可能發炎的區域，而且潰瘍可侵蝕多層腸壁組織，造成嚴重穿孔問題，疼痛部位以右下腹居多。

他指出，目前臨床上雖然可以利用類固醇、免疫製劑，甚至生物製劑來緩解症狀、穩定病情，但因疾病初期症狀和腸胃炎相當類似，臨床上許多患者已嚴重到腸穿孔或皮膚破洞，腹中穢物、菜渣都跑出來才驚覺嚴重性。

發炎性腸道疾病成因不明，至今沒有有效的預防方法，反覆發炎大腸癌風險也將大幅提高，蘇銘堯提醒，若民眾出現莫名腹痛、腹瀉超過3個月、發燒、貧血、血便等症狀，且這些症狀反覆發作，就應提高警覺、儘早就醫治療，有助減少復發和併發症。