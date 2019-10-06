親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

香港遊行再起！口罩黑衣人銅鑼灣聚集後 冒雨起步

音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好 喜歡流行曲的人智商都..

2019-10-06 13:48香港01 記者陳思霖／報導

英國牛津布魯克斯大學在《行為發展科學》期刊發布了一篇研究，內容是利用心理學範疇來...
英國牛津布魯克斯大學在《行為發展科學》期刊發布了一篇研究，內容是利用心理學範疇來分析音樂偏好、習慣與智商之間的關係。圖／ingimage
分享
音樂可以說是生活的調味劑，每個人的口味都不一樣，有人喜歡聽流行音樂；有人喜歡聽古典音樂。但不說不知，原來從你喜歡聽的歌曲類型，亦可以看得出你的性格甚至是智商，到底高IQ的人通常聽什麼歌呢？

英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)在《行為發展科學》（Evolutionary Behavioral Sciences）期刊發布了一篇研究，內容是利用心理學範疇來分析音樂偏好、習慣與智商之間的關係。

演化心理學家金澤智（Satoshi Kanazawa）曾經做過音樂偏好與智商的研究，以「為什麼聰明的人喜歡古典音樂」為主題，而今次研究的作者Elena Racevska同Meri Tadinac就進一步測試研究的結果，同時也加入了其他的變項，例如受測試的人有否接受過其他音樂課程，讓研究更多元思考。

研究團隊一共找來了467名高中生進行了智能和音樂測試，最後結果發現在智能測試中取得較高分的人，都偏向喜歡樂器類型的音樂，也就是以純音樂為主，包括一些抒情音樂、環境音樂和古典音樂等等。

研究中也有提出，智商只是其中一個會影響你喜歡什麼類型音樂的因素，還有很多其他的因素，例如性格、年齡、教育程度等等都有影響，在人生不同的階段和環境中也會影響對音樂的喜好，所以還有很大的研究空間。

英國劍橋大學(University of Cambridge)的心理學教授David Greenberg也曾經以「音樂習慣可以預測性格」為研究目的，他一共調查了超過100個不同城市，搜集了22,252名參與者的資料進行分析，參與者分別需要進行性格評估測試以及音樂問卷調查，研究結果分別把參與者分類為5種性格的人，分別是開放型、盡責型、外向型、親和型和情緒化型，這5種性格的人喜歡聽的音樂都不同。

研究人員發現有趣的是，喜歡聽古典音樂、藍調音樂同爵士樂的人智商都會較高，但是卻不善於運動；但是喜歡聽輕鬆歡樂的鄉村音樂、流行音樂和配樂的人，在智商上的得分都較低。但是這些人更富有責任心，親和力和魅力都更高。

延伸閱讀：

外國女生模仿女星拍崩壞照　大方展示肉肉身材　不完美才真實可愛

《返校》21歲女主角被譽周迅接班人　好演技背後總有悲傷故事？

文章授權轉載自《香港01》

【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

2019-10-06 14:44

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

成大登革熱增加病例 與之前同一個感染源

2019-10-06 11:28

賈新興：哈吉貝有成超級颱風趨勢 對日本影響大

2019-10-06 12:52

嚇！中油加油機面板噴離 中油：偶發個案勿恐慌

2019-10-06 11:52

明天再加油 汽油明調降0.8元、柴油降0.9元

2019-10-06 12:09

國旅卡放寬明年起珠寶銀樓也可刷 最快下周宣布

2019-10-06 11:56

國旅卡放寬消費限制 109年起珠寶銀樓也可刷

2019-10-06 11:50

好好吃／自製果醬天然又美味 一試就上手

2019-10-06 13:46

愛肝達人站／保有四分之一肝 機能可正常運作

2019-10-06 13:43

健康相談室／每天蛋白質該吃多少 取決自身體重

2019-10-06 13:43

水腫掰掰! 按摩這5穴道 還妳瓜子臉

2019-10-06 13:43

農博警騎鐵馬巡邏 吸睛百分百

2019-10-06 13:33

國際扶輪30位醫師前進尼泊爾 預估可義診三千人次

2019-10-06 12:58

減少無效的後送 原鄉離島空中轉診遠距會診平台今啟用

2019-10-06 12:33

透心涼酋長專屬扇 「斐濟櫚」現蹤台北典藏植物園

2019-10-06 12:10

他曝宜蘭超狂美食一日遊 網見行程表大笑：蔥油餅厭世之旅？

2019-10-06 12:00

詩人余光中重九冥誕 高雄懷念「茱萸的孩子」

2019-10-06 11:58

國慶4天連假 31處公路預期車多擁擠

2019-10-06 11:48

U值媒／為何台灣要發展再生能源？

2019-10-06 11:38

職場女強人情緒不穩 更年期提早來荷爾蒙減少作祟

2019-10-06 11:29

第19號颱風哈吉貝形成 氣象局：周五最接近沖繩

2019-10-06 10:47

影／福壽山波斯菊花海就是美 賞花採果一次搞定

2019-10-06 08:24

怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

2019-10-06 08:00

「姐不是胖，是水腫」 按摩5穴道還妳瓜子臉

2019-10-06 07:44

肌肉流失 醫師教你輕鬆補充蛋白質

2019-10-06 07:42

模擬路徑修正 吳德榮：哈吉貝颱風應不影響台灣天氣

2019-10-06 06:50

哈吉貝颱風生成 氣象局：往日本南方海面

2019-10-06 06:32

癌友年輕化 回職場挑戰大

2019-10-06 00:19

板橋增1本土屈公病例 曾至中和國強嶺

2019-10-05 23:41

晚間10：34宜蘭規模4.0地震 最大震度3級

2019-10-05 23:38

最新小說「跟著寶貝兒走」 黃春明：不是為色情寫色情

2019-10-05 22:23

病床上被離職 平均30歲的她們創社企展現病力

2019-10-05 21:30

反轉病苦形象 花漾抗癌少女用行動讓生病成為資產

2019-10-05 21:30

間歇性飲食降體脂正夯 但減重名醫擔心這件事

2019-10-05 20:44

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

2019-10-05 20:26

醫師最難抉擇！搶救產婦胎兒見不到父最後一面

2019-10-05 20:16

板橋新增1例本土屈公病 研判與中和國強嶺步道有關

2019-10-05 18:48

Selina體脂降10趴 醫師建議一天吃少500大卡也能做到

2019-10-05 18:06
看更多

熱門文章

婦癌割腫瘤北醫開錯刀 麻醉醒來胰臟被切掉了

2019-10-05 15:42

怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

2019-10-06 08:00

捨身救同伴！六隻象慘死 只因為想救摔落瀑布的小象

2019-10-06 08:07

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

2019-10-05 20:26

澄清湖捕獲6公尺巨蟒 「下場」是這樣

2019-10-05 20:03

模擬路徑修正 吳德榮：哈吉貝颱風應不影響台灣天氣

2019-10-06 06:50

國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞明年上路

2019-10-05 15:12

哈吉貝颱風生成 氣象局：往日本南方海面

2019-10-06 06:32

老公害的？35歲怨婦停機3個多月終於找到真凶

2019-10-05 17:10

間歇性飲食降體脂正夯 但減重名醫擔心這件事

2019-10-05 20:44

第19號颱風哈吉貝形成 氣象局：周五最接近沖繩

2019-10-06 10:47

殺破狼周運勢／天秤案件與邀約暴增 摩羯被情敵橫刀奪愛

2019-10-06 00:00

Selina體脂降10趴 醫師建議一天吃少500大卡也能做到

2019-10-05 18:06

「MUJI無印良品」中壢門市擴大新開幕 服飾、洗面乳都有優惠

2019-10-05 16:23

婦癌手術誤切胰臟 北醫坦承疏失醫師停權

2019-10-05 15:14

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31

賈新興：哈吉貝有成超級颱風趨勢 對日本影響大

2019-10-06 12:52

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

2019-10-06 14:44

金鐘紅毯／「開中門」大深V女星比性感長輩紛見客

2019-10-05 22:40

國旅卡放寬明年起珠寶銀樓也可刷 最快下周宣布

2019-10-06 11:56

「Uber條款」明取締！駕駛10月底前轉型計程車可免罰

2019-10-05 16:14

良醫兼病人 魏正宗和「僵直性脊椎炎」變健康好友

2019-10-05 17:04

金鐘紅毯／星二代崛起！吳姍儒自走紅毯性感不報備 胡瓜、龍劭華秀兒女

2019-10-05 21:40

「姐不是胖，是水腫」 按摩5穴道還妳瓜子臉

2019-10-06 07:44

台灣建築獎初選出爐 衛武營、台中車站入圍

2019-10-05 16:29

最新小說「跟著寶貝兒走」 黃春明：不是為色情寫色情

2019-10-05 22:23

嚇！中油加油機面板噴離 中油：偶發個案勿恐慌

2019-10-06 11:52

金鐘紅毯／紅毯「雙帥」是她們　和自己撞衫好勵志　

2019-10-05 21:48

醫師最難抉擇！搶救產婦胎兒見不到父最後一面

2019-10-05 20:16

肌肉流失 醫師教你輕鬆補充蛋白質

2019-10-06 07:42

【女性心聲】琦琦／中年媽媽進修趣

2019-10-06 06:00

每日星座運勢／處女才藝發揮得暢快　財富回收入帳

2019-10-06 00:00

病床上被離職 平均30歲的她們創社企展現病力

2019-10-05 21:30

成大登革熱增加病例 與之前同一個感染源

2019-10-06 11:28

晚間10：34宜蘭規模4.0地震 最大震度3級

2019-10-05 23:38

影／利稻小黑熊是小男生 除貧血及外寄生蟲沒大問題

2019-10-06 08:49

中和國強嶺屈公病群聚破20例 板橋爆今年首例病例

2019-10-05 18:03

音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好 喜歡流行曲的人智商都..

2019-10-06 13:48

開趴玩出曠世名作 故宮讓古代文青教你怎麼玩趴

2019-10-05 17:19

影／線上租車甲租乙還 耗資8400萬租賃平台年底上線

2019-10-05 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top