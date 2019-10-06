國際扶輪30位醫師前進尼泊爾 預估可義診三千人次

2019-10-06 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



尼泊爾口腔衛生問題嚴重，國際扶輪3523地區召集8個科別共30位優秀醫師，將於十月中下旬前往當地提供服務，今舉行誓師表揚大會。此行之重點計畫包括協助尼泊爾Pohkara市醫院建置心導管室、安排當地口腔頜面外科醫師到雙和醫院參加專業職業訓練、多科別的義診衛教，並捐贈超音波、輪椅、心電圖、血糖機、藥品，以及聽診器、血壓計、隔離衣等台灣製造之醫療器材。

國際扶輪3523地區國際服務委員會主委彭世偉表示，尼泊爾有嚴重的口腔衛生問題，影響 60% 的孩童及70%的成年人，更可能引起細菌感染，牙周病，心臟病，糖尿病等慢性疾病。本身也是牙醫師的國際扶輪3523地區總監邱鴻基說，尼泊爾因為有嚼食檳榔的文化，口腔癌盛行，但當地欠缺先進的醫療設備器材，相關專業人員的培訓亦面臨困難。

這次國際醫療團30位醫師中，有14位為牙醫師，另有眼科、耳鼻喉科、心臟內科、內科、婦產科、小兒科、中醫針灸等八個科別，並有藥劑師、護理師、受過培訓的醫療志工同行，預計兩天義診可服務2500至3000人次。除義診之外，這次也將捐助43萬美金協助當地建置第一個心導管室，並負擔當地牙醫師到台灣接受培訓的相關費用約6萬美金。

衛生福利部雙和醫院副院長黃茂栓也參與這次牙科團隊，他表示，牙科是特別適合義診的科別，也剛好是尼泊爾民眾目前需要的，此行義診重點將放在口腔癌篩檢、口腔衛教宣導，以及牙周病和齲齒等一般牙科治療。另外針對尼泊爾牙科專科醫師的不足，明年初將安排兩位資深尼泊爾牙醫師到雙和醫院接受數個月口腔顎面外科培訓，有助於醫療團結束後口腔照護的延續。