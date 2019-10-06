減少無效的後送 原鄉離島空中轉診遠距會診平台今啟用

2019-10-06 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



衛生福利部於全國105處建置「空轉後送遠距會診平台」，建立原鄉離島緊急醫療之空中轉診「送」、「接」與「審」三方同步的醫療分享決策模式，於今日正式啟用。

去年2月一架編號NA-706空勤總隊黑鷹UH-60M型直升機在執行病患後送時，不幸在蘭嶼外海發生空難，造成機組員、病患、家屬與隨機護理師喪命。因此，衛福部於107年以「空轉後送遠距會診平台」參與總統盃黑客松競賽提案，希望整合更多醫療資訊以供決策，並經過為期三個月的選拔，獲選為卓越團隊。如今，衛福部更將這項提案具體實現，於全國105處建置系統並正式啟用。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，過去空中轉診機制主要由離島偏鄉的第一線衛生所醫生判斷病患的病情，向空中轉診審核中心申請後送回台醫療照護。但由於空中審核中心及接收後送的醫療單位無法同步醫療資訊，包括影像資料等，主要仰賴第一線醫師判斷。

然而在面臨病患生命的壓力下，第一線醫師通常都會選擇空轉後送。蔡淑鳳表示，過去尚未建置空中轉診機制時，後送率為百分之百，但有許多病患是後送後三天後即出院或三天後即死亡，等於是後送無效。另外，在決定後送時第一線醫師也無法參考後送醫療團隊以及如飛航安全等跨領域的意見，一同參與決策。平台建置後除了讓後送流程更快速，也可透過視訊即時提供離島醫師支援。