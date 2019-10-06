透心涼酋長專屬扇 「斐濟櫚」現蹤台北典藏植物園
民眾逛台北典藏植物園，可別只有低頭尋寶，頂上的樹也要關照喔。台北市公園處表示，「斐濟櫚」的圓形摺扇整整齊齊、綠中帶點白，入眼清新，若手執一搧必定打心底涼快，這在斐濟島可是酋長才能享受的尊榮，一般小老百姓可只能將就蒲葵扇。
錫瑠環境綠化基金會老師陳坤燦表示，「斐濟櫚」學名為Pritchardia pacifica，英名為Fiji Fan Palm，是棕櫚科斐濟櫚屬常綠喬木，原產南太平洋的斐濟、東加等島嶼。
「斐濟櫚」樹高可達15公尺，扇形的葉片寬約1公尺，新葉與葉柄有白色至淺褐色纖毛，植株形態十分優美，常做為熱帶地區的景觀樹種；葉片除了拿來作為搭設房屋的屋頂素材，在原產地可是酋長才能使用的扇子。
台北市公園處圓山公園管理所主任賴丞賦表示，「斐濟櫚」的葉柄長而且十分堅韌，覆了一層薄蠟的葉片展現清亮的綠色，花從葉腋間生出，果實收集後還可以做成種子盆栽，也可以做為水耕植物。
台北市公園處補出，「斐濟櫚」多樣功能，民眾可以至台北市新生公園的台北典藏植物園參觀，在繁忙的都會環境中有一個飽含綠意及綠智慧的能量、可以療癒又可以吸收新知的優美環境，不妨把握機會到此一遊。
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