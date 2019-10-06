桃園機場拖飛機碰撞空橋 發動機整流罩受損
桃園機場上午發生地安事件。地勤人員拖行1架波音787-8型客機進入停機坪準備載客時，疑似操作不當，航機左側的1號發動機整流罩碰撞B空橋受損，事件原因及責任歸屬，正由相關單位調查處理。
據了解，6日上午9時30分左右，桃園航勤地面作業人員操縱拖車，將日航JL-802波音787-8型客機拖行到D2機坪，整備後準備運送205位旅客飛往東京。不料航機1號發動機整流罩上方碰撞B空橋的下方，造成整流罩受損，無法正常執行飛航勤務。
初步調查，疑似拖車超越波音787-8型客機的機坪停止線，以致飛機左側的1號發動機碰撞B空橋，確實原因仍有待調查鑑定。
熟悉航空作業人員表示，波音787-8型客機機翼前方的機身長度較短，正確的停止位置距離B空橋相當近，拖車拖行飛機或機長滑行進入停機坪時，必須特別注意煞車時機，避免超過停止線，稍有不慎就容易發生碰撞B空橋意外。
據指出，日本航空JL-802航班受到這次事件影響延誤，飛機將先拖到貨機坪更換受損的發電機整流罩，日航另外從羽田機場調派1架同型機，空機飛渡到桃園機場執行JL-802航班任務，估計延誤到下午5時左右才能起飛。
日本航空地勤人員已經準備了餐券發給JL-802航班的旅客，請旅客在出境管制區內用餐及休息。
據指出，這起地安事件發生後，桃園機場公司對拖車駕駛執行酒測，數值為零。完成初步調查後，已經通報民航局等權責單位做後續處理。
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