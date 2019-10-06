詩人余光中重九冥誕 高雄懷念「茱萸的孩子」

2019-10-06 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



詩人余光中2017年12月14日病逝，明天重陽節是其冥誕。高雄市府與中山大學為了向這位在高雄耕耘數十年的文學大師致敬， 10月18日至27日將舉辦「茱萸的孩子 -余光中紀念系列活動」，舉辦多場詩人對談、音樂會、書作影像展等。

高雄市政府原本計畫在名人紀念日中設「余光中日」，今年一月當時的民政局長曹桓榮、觀光局長潘恆旭、新聞局長王淺秋與文化局代理局長王文翠，還特別拜訪余光中遺孀范我存，決定將於今年10月余光中重九冥誕規劃系列活動。

范我存表示，余先生在高雄住了30年，是人生中居住最長時間的地方，在這裡教書、創作，對高雄有很深的情感。

文化局長林思伶與同仁日前來拜訪，提及10月將為詩人舉辦系列紀念活動，她也會參加其中幾場，謝謝大家對余先生的關愛。

「在余光中的詩作裡，我們可以任意穿梭在高雄的春、夏、秋、冬，高雄明媚風光的虛擬實境，詩人老早幫我們準備好了。」主辦單位高雄市文化局為系列活動引言，協辦單位包括高雄市立圖書館、中山大學余光中數位文學館、財團法人聯合文學基金會。