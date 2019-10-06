職場女強人情緒不穩 更年期提早來荷爾蒙減少作祟

2019-10-06 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



45歲在科技公司擔任主管的黃小姐，近幾個月來總是失眠，或入睡後在滿身大汗中醒來，起初以為是下半年業績大，壓力、工作家庭兩頭燒所造成 ; 然而近幾次會議因情緒激烈、飆罵同事，後無意間在茶水間聽到同事議論她是否更年期到了、情緒起伏這麼大，讓她懊惱與難過。後向醫師求診下確認是更年期到來、荷爾蒙分泌大幅減少所致。

萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪表示，更年期是熟齡女性都會面對的課題，女性約在48至52歲間邁入更年期，但也有部分女性會提早些；除出現熱潮紅、情緒不穩定等徵兆外，過渡期會開始出現亂經，而後停經。

藥師蔡宗芳則表示，台灣不少婦女對於更年期治療方式的認知，仍停留在傳統荷爾蒙藥物治療，由於擔心服用後會增加罹患癌症機率，部分女性寧可忍著不適，也不願接受治療。而近年來，國外在治療女性更年期上，也有以保健食品補充的非荷爾蒙療法，台灣也有引進；和傳統荷爾蒙藥物一樣可以改善熱潮紅、失眠、情緒起伏等更年期症狀，成為更年期女性選擇之一。