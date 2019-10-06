成大登革熱群聚感染再添新病例 這次是員工

2019-10-06 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大爆發今年全台首起校園群聚感染登革熱，再添新病例， 目前總數已經達到6例，而這次染病的不是學生，是學校員工。

台南市衛生局表示，10月05日晚間經二採確診1例本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數30例，境外移入登革熱病例數32例。

提醒民眾雖然進入秋季，氣侯涼爽，但仍適合病媒蚊繁殖，勿鬆懈清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。

衛生局表示，第30例本土病例為50多歲女性，居住地於東區後甲里，9月26日出現發燒、頭痛及倦怠症狀，自行服藥未就醫，9月28日因全身起紅疹，至醫院就醫進行登革熱快篩為陽性，檢驗報告為NS1+、IgM+、IgG-、PCR-，判定需二次採血。

該病例於9月28日住院治療，10月1日出院。於10月3日至醫院回診後採血。於10月5日下午經二採IgM+、IgG+且有4倍上升，確定感染登革熱。

這名病例工作地在成功大學，活動地點除成大校園外，會至永康區中醫診所針灸及兵仔市場買菜。

衛生局分析，個案工作地為成功大學勝利校區，其症狀發生時間和群聚感染（本市病例26、27、28、29）的時間相近，研判感染源為工作地且為同一波感染。