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怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

影／福壽山波斯菊花海就是美 賞花採果一次搞定

2019-10-06 08:24聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

高山波斯菊花海吸客，福壽山農場的波斯菊花海與藍天白雲下更顯嬌艶，目前已綻放，港澳遊客也聞名雇計程車上山，看到高山花海大讚不虛此行。

福壽山農場表示，波斯菊花期從9月直到10月下旬。

這裏的波斯菊長得比人高，與平地在田野間當綠肥約及膝高度不一樣，高山花海有藍天白雲，顏色飽和，就是美！

農場的蘋果紅了，目前已陸續進入採果季，農場也開放預約報名採果。

高山花海美景。圖/取自福壽山官網
高山花海美景。圖/取自福壽山官網
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福壽山蘋果也紅了。記者陳秋雲/攝影
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福壽山波斯菊開了，與藍天白雲輝映。記者陳秋雲/攝影
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福壽山波斯菊開了，形成高山花海。記者陳秋雲/攝影
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福壽山波斯菊開了。記者陳秋雲/攝影
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