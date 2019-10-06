影／福壽山波斯菊花海就是美 賞花採果一次搞定

2019-10-06 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



高山波斯菊花海吸客，福壽山農場的波斯菊花海與藍天白雲下更顯嬌艶，目前已綻放，港澳遊客也聞名雇計程車上山，看到高山花海大讚不虛此行。

福壽山農場表示，波斯菊花期從9月直到10月下旬。

這裏的波斯菊長得比人高，與平地在田野間當綠肥約及膝高度不一樣，高山花海有藍天白雲，顏色飽和，就是美！