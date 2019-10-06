肌肉流失 醫師教你輕鬆補充蛋白質

2019-10-06 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



怎麼吃蛋白質，才有助減緩肌肉流失？成大醫院家庭醫學部主治醫師吳至行指出，人體肌肉量隨著年齡增長漸漸流失，而攝取充分的蛋白質則有助減緩流失速度。

攝取量可由體重估算，健康成人每天每公斤體重攝取0.8-1.0公克，以60公斤成人為例，每天約需吃上48至60公克；年過65歲則建議每天每公斤體重攝取1.2公克；若有第三期以上的腎病變、初期肝硬化等情形，建議提升至每天每公斤體重攝取1.2至1.5公克。

食物中的蛋白質含量該怎麼拿捏？根據衛福部國健署最新每日飲食指南手冊，含七公克蛋白質的食物，包括一顆雞蛋、一杯乳品、一杯無糖豆漿、兩片起司、210公克的優格、20公克的黃豆、三格傳統豆腐、半盒嫩豆腐、1.25片小方豆干、35公克的魚、50公克的蝦仁、30公克的去皮雞胸肉、35克的豬肉、鴨肉或羊肉等。民眾根據該手冊對於六大類食物的攝取建議來吃，就能均衡攝足各類營養素。