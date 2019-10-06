模擬路徑修正 吳德榮：哈吉貝颱風應不影響台灣天氣

2019-10-06 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示「哈吉貝」迴轉的地方已調整得距離台灣更遠，對國慶連假的天氣，也沒有影響。當然，模式模擬有隨時間擴大的「不確定性」，持續觀察還是必要的。

熱帶性低氣壓已於今天(6日)晨2時發展成颱風，命名為「哈吉貝」、今年第19號。中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，未來向西轉西北西、再轉西北進行。

吳德榮說，最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬12日20時，其位置大約在琉球東北方、日本南方附近海面，顯示「哈吉貝」侵襲台灣的機率已大幅降低。

他指出，未來若無太大修正，則國慶4天連假(10至13日)，台灣並無受到颱風外圍影響的疑慮。前3天應為「秋高氣爽」、穩定舒適的天氣；第4天則開始受到「入秋以來第一波」，較明顯的冷空氣影響，北台灣氣溫降、局部短暫雨的機率提高；但還會有所調整，應持續觀察。

吳德榮表示，今天東北風略增強，桃園以北雲量較多，氣溫微降；北海岸、北部山區有零星降雨的機率，東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢。

他說，新竹以南影響不大、為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。今天各地氣溫:北部22至32度、中部23至33度、南部23至33度、東部22至32度。明東北風減弱，白天氣溫略升，各地為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨的機率。

最新模式模擬顯示，周二、三(8、9日)東北風略增強，白天氣溫微降；北海岸、北部山區及東北部有局部短暫雨。