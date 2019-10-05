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最新小說「跟著寶貝兒走」 黃春明：不是為色情寫色情

2019-10-05 22:23聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「小說家黃春明」回來了！睽違十多年，黃春明再度出版最新小說「跟著寶貝兒走」，聯合文學今晚舉行新書發表會，吸引逾兩百名書迷捧場。「文字是一個橋梁，我用文字讓讀者走進我的世界」，黃春明說，他創作迄今，始終堅持文字「老少咸宜，雅俗共賞」，讓每個讀者都能走進他的小說世界。

暌違多年再出手，「跟著寶貝兒走」從題材到寫作方式，都迥異於黃春明舊作。小說由20個章節組成，每個章節各自獨立又互通聲息，彷彿20個短篇連成一長篇小說。

「跟著寶貝兒走」描述一名私娼寮的保鑣郭長根經常魚肉自家小姐，某日霸王硬上弓卻反被剪去「寶貝兒」，接受器官捐贈後反倒下海成為牛郎，聲名大噪，引發各方角頭勢力覬覦，演變成一齣瘋狂失控的黑色悲喜劇。書中碰觸器官移植、性別權力、媒體暴力、文創生態等議題.....將台灣近年社會亂象精準嵌入。

書中多篇牽涉情色和桃色情節。黃春明兒子黃國珍表示，這些年大家等黃春明新非常焦慮，但當黃春明終於交出功課，「大家更焦慮」。因為過去黃春明的作品多描寫小人物的強大生命力，此書卻走另一條路，讓大家疑惑，黃春明是「壞掉了，還是找到另一個力量?」

黃春明在新書發表會上沒多做解釋，卻在小說的自序「老不修」寫得相當清楚。他表示，此一主題讓他「天人交戰不休」、「寫也不得、棄也可惜」，但他絕對不是「為色情寫色情」，而是為了呈現社會某些面向，讓讀者思考，「只有這樣，才沒有違背我過去的創作理念。」

黃春明指出，在農業社會，「老不修」是針對年紀較大的男人在言語上觸犯性的禁忌，給予笑罵；在現代，「老不修」一語卻隨著農業時代消失，年輕人感到陌生。此一詞的消失象徵當年視為禁忌的性已不再禁忌，他卻還在為寫情色感到忐忑，象徵「至少有兩世代的我，存活在我心中。」

「他寫的不只是性，而是人性。」作家陳芳明表示，85歲的黃春明端出小說新作、令人振奮，「把文學史往前推進」，也讓他質疑「要不要重新修改台灣文學史」。未來他若要修改台灣文學史，一定把這段寫進去。

台灣文學館前館長李瑞騰表示，在過去禁忌的年代，黃春明連在以妓女白梅為主角的「看海的日子」中，都不願意著墨床戲。此書雖然探觸過去禁忌領域，但最終的主題還是「寫台灣」。黃春明好友尉天驄則說，黃春明「是什麼就寫什麼，這就是真實」，小說中「所有的人物都是黃春明自己。」

「到了這個年齡，幻想和靈感就是生命的動力。」黃春明說，他曾寫過一個短篇，描述一個疲憊的老人，不斷問「我還有多久時間」，「還有多少時間不重要，重要的是做自己」，他把寫作視為「自己和自己對話」。

這部新作醞釀了十多年，從「幻想」慢慢變成文字。黃春明說，他喜歡把幻想的故事說給朋友聽，從朋友的表情了解讀者的反應。他比喻寫作像「挖礦」，「挖到一個點之後，會碰觸到脈絡；此時不能繼續『挖』，而必須細膩地『剝』，回復人性的刻畫。」

黃國珍表示，五年前黃春明公開癌症化療之事，受到讀者支持，每次遇到民眾，都會鼓勵他繼續寫作。那時黃春明告訴他，對於大家的祝福，「我能回應的就是一直寫」，五年後終於把大家的祝福凝聚成新作。他透露，父親手上至少還有兩部長篇小說，請大家期待。

黃春明好友尉天驄 (中)出席好友新書發表會。左為聯合文學總編輯周昭翡。記者陳宛茜...
黃春明好友尉天驄 (中)出席好友新書發表會。左為聯合文學總編輯周昭翡。記者陳宛茜/攝影
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黃春明發表最新小說「跟著寶貝兒走」。記者陳宛茜/攝影
黃春明發表最新小說「跟著寶貝兒走」。記者陳宛茜/攝影
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黃春明台灣文學器官捐贈
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