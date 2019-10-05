反轉病苦形象 花漾抗癌少女用行動讓生病成為資產

2019-10-05 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



走進位於大安區老舊公寓二樓的「我們都有病」辦公室，三名有型的外表、堅定的眼神，談及理念侃侃而談的女孩，讓人無法想像她們有癌症有關。她們跳脫又病又苦既定印象，因為懂得癌友需要什麼，挑戰創業，讓生病成為資產。

Ani是國內知名3C公司醫病互動設計師，她說雖然生病後，被前公司以莫須有的理由要求離職，但也給她一條新的路，「是罹癌讓我更了解設計，因為我們最懂病友需要什麼。」現就職的公司就是因為需要了解醫病關係，找上身為病友設計師的她，公司為了讓Ani安心治療，請務部門客製化專屬合約。

Ruru22歲被確診患骨肉癌，她一開始搜尋到的資訊都是「保腿不保命」，如同奪魂鋸劇照的截肢圖片。她立志化療設計骨肉癌懶人包，由主治醫師審稿，沒有想到那份希望初診癌友不再害怕的心意，讓她成為病友圈以插畫述說癌症資訊的知名懶人包設計師。Mina卅二歲罹患乳癌，現在在電台有自己節目。

Ani分享，前陣子有位治療完成的乳癌病友，想重回職場，團隊讓她接手病友採訪工作。她說：「希望有一天能聽到顧客說，這個團隊真棒！什麼？他們都是病人！」

「我們都有病」共同創辦人之一的Eric是團隊中唯一沒有罹癌的人，他說，一般來說生病會被視為負債，但Ruru、Ani及Mina讓生病轉變成資產，未來願景是公司中70％員工都是病友，反轉社會認為年輕病友沒產值的印象。

●《生命從零 Life’s a jungle》音樂會！

誠摯邀請：「有病的」朋友，除了醫院，也來「掛號」參加這場有病Party；「沒病的」朋友，帶上夥伴，一起體驗這場充滿「醫病風格」的另類演唱會！

時間：10月20日19時至22時30分

地點： NuZone展演空間

台北市市民大道三段198號2樓

購票：https://nuzone.kktix.cc/events/lifesajungle

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