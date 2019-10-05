病床上被離職 平均30歲的她們創社企居現病力

2019-10-05 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



部落客「Q May」廿四歲確診乳癌，她積極接受治療，病情雖穩定控制，但重回職場卻是一場比抗癌更費盡心力的挑戰。多數公司都以罹癌為由，質疑她的工作能力，經歷三次被迫離職，在廿八歲之際，這次她被公司裁員，同一天更發現自己癌細胞轉移。

衛福部國健署2000年至2015年癌症登記報告顯示，20到39歲新增癌症人數逐年增加，短短15年，從5200百人攀升至6300百人，成長率超過一成五；全年齡癌症5年以上存活率則是從原本的兩成增加至六成五，換句話說，過半癌友都會順利活下來。

當癌症開始變成慢性病，癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，癌友勞動權是未來台灣職場勢必迎來的挑戰，對於年輕型癌友而言，生活重心就是工作，病情穩定後，車貸、房貸壓力又再次回到病友身上，本就應回歸職場。

「罹癌後，我才明白失去產值的痛苦，總想著死了算了。」Ani在26歲確診罹患淋巴癌，原本活躍於設計圈的她，整整神隱三個月，好不容易走出罹癌陰霾，想以「癌友」身份為設計產業注入新思維，卻因參與講座、創作的「活躍」表現，在公司會議中，被人資處斥責裝病，被迫簽下離職書。

但Ani並未被擊倒，她和同是年輕癌友的Ruru及Mina不甘罹癌被視為負債，平均卅歲的她們合力打造「我們都有病」公益團體，以社會企業模式創立設計顧問公司接案，以病友角度設計懶人包、活動等，甚至透過舉辦講座支付病友講師演講費等形式，提供其他病友工作機會。

其實，對年輕癌有而言，即使沒有遭遇過公司惡意對待，仍可能自願離職，32歲罹患乳癌的Mina，老闆雖願意讓她一周休四天配合療程，卻沒有給予適當人力調度，「看著同事因為我加班，我不可能繼續留下來。」

蘇連瓔說，雇主最在意就是出勤率及效率，「著眼癌友劣勢，卻忽視罹癌經驗，絕對能得到一般人得不到的能力，更重視健康、熱愛生命、懂生病者的心等」直言只要老闆願意以癌友過去的專業、「癌症病人」這個特殊身份加分題，在給予彈性工時前提下，癌友產能及可能製商機不比一般人差。

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