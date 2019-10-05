間歇性飲食降體脂正夯 但減重名醫擔心這件事

2019-10-05 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「間歇性飲食」降體脂正夯，一天在8小時之內攝取足夠營養，剩下16個小時禁食；或一周五天正常飲食，最後兩天、每天攝取500卡熱量，回復窈窕身材。這樣的減肥方式雖然有效，但對於是否合適，專家卻畫上一個大問號，短期也許可靠意志力完成任務，但體重控制是一輩子的事，應該選用可以執行一輩子的方式。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁表示，許多醫學文獻證實，「間歇性飲食」從短期三個月至長期一年，都具減脂效果，但他並不推薦。原因是間歇性斷食不僅挑戰腸胃，也與日常生活步調、社交模式不符合，難以持之以恆，一破功就容易放縱自身，反而容易復胖。

蕭敦仁表示，許多人為了減肥選擇挨餓，一開始瘦得又快又明顯，但體重降低了，並不代表體脂肪也一定減少。尤其節食一段時間後，通常是肌肉消耗比體脂肪更多，導致與肌肉量成正相關的基礎代謝率就會受影響。

換句話說，因節食、無法運動，減去過多肌肉或只消耗肌肉時，基礎代謝率下降，每日自然消耗掉的熱量減少，節食減重效果就會開始變差，甚至回復正常飲食後，吃同樣分量的食物，會比過去吸收更多，完全由脂肪取代消失的肌肉，導致復胖後變得比減肥前的體態更胖。

減肥者採取不適當節食方法，易造成身體出現快速減重與迅速復胖的變化，也就是醫學上稱的「溜溜球效應」，蕭敦仁強調，體重控制是長期戰，減肥沒有速成班，必須循規蹈舉從運動及飲食習慣調整。營養師夏子雯也提醒，「運動」對降體脂的重要性。因單靠調整飲食，僅減少攝入脂肪量，一旦攝取量超過身體所需，仍會堆積體內。

但不可否認，調整飲食對體脂肪高者也同樣重要，蕭敦仁認為，若希望有效維持好身材，首要任務應是和營養師討論出適合自己的飲食模式，訂製體重控制計畫則以飲食控制與運動控制7比3為標準，但體態過胖者，應將控制核心更加偏向「飲食」；體態標準者，則可以運動控制為主。