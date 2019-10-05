親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不斷更新！金鐘54得獎名單 「藝術很有事」奪獎

誰約「吳郭會」？吳敦義怒：我沒提 郭辦：不會強求

中和國強嶺屈公病群聚破20例 板橋爆今年首例病例

2019-10-05 18:03聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

新北市本土屈公病疫情再升溫，中和國強嶺爆史上首起屈公病群聚後，連板橋區都出現確診個案。疾管署今下午四時公布，新北市增一例本土屈公病病例，為板橋首例病例，曾在中和國強嶺與國通寺步道封鎖後進入管制區而感染，是否開罰交由新北市政府決定，板橋今起成為屈公病新戰場。

新北市新增1例本土屈公病病例，為板橋區幸福里30多歲女性，近期未出國，9月28日起出現發燒、頭痛、關節痛及噁心等症狀，分別於發病當日及10月3日就醫，經通報檢驗於今日確診；個案未住院，目前在家休息，接觸者無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案平時活動地以板橋區幸福里居住地周邊為主。新北市上個月20日起擴大防疫管制區，個案卻曾在25日封鎖後，進入中和區國強嶺與圓通寺間步道封鎖區內，是否依法開罰個案，由新北市政府決定。研判於該步道周邊感染可能性高，為本次本土群聚第20例確定病例。

衛生單位接獲通報後已展開各項防治工作，包括前往個案居住地周邊進行病媒蚊調查、孳生源清除、噴藥及民眾衛教等，並持續針對國強嶺至圓通寺間步道之防疫管制區，加強動員執行噴消、孳生源清除及巡邏；本起本土群聚疫情社區監測將持續至10月24日。

羅一鈞提醒，民眾主動配合政府防治，於管制期間勿擅闖防疫管制區域，違者最高可處30萬元罰鍰。屈公病潛伏期約12天推估，若再出現的新個案發病日為10月2日之後，表示恐有蚊子已飛出熱區，屆時就需評估再擴大管制區範圍可能性。

今年截至目前我國共96例屈公病病例，其中21例為本土病例，分別為新北市20例及台北市1例；另境外移入病例75例，感染國家以緬甸53例為多、其次為泰國12例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署呼籲，北部地區近期仍有降雨機會，民眾應加強落實戶內外環境「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生，並做好防蚊措施。如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

疾管署防疫人員於新北市板橋區幸福里本土屈公病個案居住地周邊查核孳生源。圖／疾管署...
疾管署防疫人員於新北市板橋區幸福里本土屈公病個案居住地周邊查核孳生源。圖／疾管署提供
分享

屈公病發燒
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

Selina體脂降10趴 醫師建議一天吃少500大卡也能做到

2019-10-05 18:06

「Uber條款」明取締！駕駛10月底前轉型計程車可免罰

2019-10-05 16:14

婦癌割腫瘤北醫開錯刀 麻醉醒來胰臟被切掉了

2019-10-05 15:42

影／線上租車甲租乙還 耗資8400萬租賃平台年底上線

2019-10-05 15:40

國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞明年上路

2019-10-05 15:12

微甜其實很甜？包裝飲料標示不符 後年開罰

2019-10-05 14:19

亮麗輕熟女壓力一大就狂吃生米 醫師：異食症

2019-10-04 15:34

努力演著被塑造出來的「人設」 鄧紫棋：其實你並不一定要成為最好

2019-10-04 15:00

有苦難言！被照顧者籲建立移工履歷、淘汰機制

2019-10-05 18:00

重症感染致病菌NGS檢測 醫界提供臨床試驗名額

2019-10-05 17:39

開趴玩出曠世名作 故宮讓古代文青教你怎麼玩趴

2019-10-05 17:19

老公害的？35歲怨婦停機3個多月終於找到真凶

2019-10-05 17:10

良醫兼病人 魏正宗和「僵直性脊椎炎」變健康好友

2019-10-05 17:04

台灣建築獎初選出爐 衛武營、台中車站入圍

2019-10-05 16:29

全年觀光人次不減反增 業者：消費力才是關鍵

2019-10-05 13:46

十一長假陸客不來 觀光冷颼颼

2019-10-05 13:42

法鼓山首屆農業創生研討會 為環境找出路

2019-10-05 12:57

中部地區紅通通 背風面空品差

2019-10-05 12:21

全新、重消醫材如何計費？健保署比價網將加註

2019-10-05 11:14

預防土雞春節期間產銷失衡 調配會議今召開

2019-10-05 10:41

經濟部發放第二波夜市抵用券 懶人包2.0一分鐘看懂

2019-10-05 09:50

【食力】想提神就喝能量飲料？當心糖量攝取超標！

2019-10-05 09:23

雙十好天氣 今北部、東半部留意局部大雨

2019-10-05 08:59

9歲鐵道迷 獲法國漫畫首獎

2019-10-05 00:46

30歲輕熟女 「異食症」狂吃生米

2019-10-05 00:31

今白天晴朗 基宜花入夜有雨

2019-10-05 00:27

腸病毒延燒 家長連署「陪病假」

2019-10-05 00:14

中和屈公病增1 北市登革熱添1

2019-10-04 23:54

重陽保健禮╱兒送運動手環 讓我愛上健走

2019-10-04 23:09

慢性阻塞性肺病早治療 不再「不可逆」

2019-10-04 23:06

最新研究：已有標靶藥可抗肺纖維化

2019-10-04 23:04

科普好健康／為何化療了 腫瘤細胞又回來？

2019-10-04 23:03

國人比移工守法？從戴安全帽來看不見得

2019-10-04 22:22

大樂透頭獎連20槓 中秋加碼3人各抱走466萬元

2019-10-04 22:07

開箱挑戰開出「進階版」？AV情趣系列引熱議

2019-10-04 20:43

通了！蘇花公路149.7K漢本段 單線雙向搶通

2019-10-04 20:42

蘇花漢本路段落石交通阻斷 預計今晚8點單線搶通

2019-10-04 19:24

願景回響／最新動物福利調查：9成消費者願加價支持

2019-10-04 18:46

喝酒搭捷運摔傷不賠？北捷：妨害他人將拒絕運送

2019-10-04 17:54
看更多

熱門文章

婦癌割腫瘤北醫開錯刀 麻醉醒來胰臟被切掉了

2019-10-05 15:42

好市多「黑色購物節」爆買時間曝光 延長7天全球最長

2019-10-05 14:42

國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞明年上路

2019-10-05 15:12

大樂透頭獎連20槓 中秋加碼3人各抱走466萬元

2019-10-04 22:07

「辦公室公主」弄髒環境不收 提醒她竟回：叫清潔阿姨掃

2019-10-05 11:48

最貴的王品！熟成牛排「THE WANG」進駐台中 　「4大重點」都是首次登場

2019-10-04 22:50

老婆跟男主管對話尺度超大 人夫綠光罩頂崩潰問「怎麼辦？」

2019-10-05 13:43

老公害的？35歲怨婦停機3個多月終於找到真凶

2019-10-05 17:10

國慶連假天氣 吳德榮：後面2天恐受颱風干擾

2019-10-05 10:13

日本長壽鱷魚離世 獸醫解剖驚見肚中塞滿硬幣

2019-10-03 11:21

通了！蘇花公路149.7K漢本段 單線雙向搶通

2019-10-04 20:42

雙十好天氣 今北部、東半部留意局部大雨

2019-10-05 08:59

科普好健康／為何化療了 腫瘤細胞又回來？

2019-10-04 23:03

腸病毒延燒 家長連署「陪病假」

2019-10-05 00:14

每日星座運勢／天蠍桃花運旺財運平　多向他人學習

2019-10-05 00:00

【婆媳之間】劉雲英／擄獲婆心

2019-10-05 06:00

速食族有福了！ 悠遊卡現金回饋率近10% 限量7.5萬份

2019-10-05 10:56

國人比移工守法？從戴安全帽來看不見得

2019-10-04 22:22

【生活見聞】流泉／減法的生活

2019-10-05 06:00

經濟部發放第二波夜市抵用券 懶人包2.0一分鐘看懂

2019-10-05 09:50

婦癌手術誤切胰臟 北醫坦承疏失醫師停權

2019-10-05 15:14

最新研究：已有標靶藥可抗肺纖維化

2019-10-04 23:04

【生活趣聞】謝貴櫻／最愛的是......

2019-10-05 06:00

「Uber條款」明取締！駕駛10月底前轉型計程車可免罰

2019-10-05 16:14

微甜其實很甜？包裝飲料標示不符 後年開罰

2019-10-05 14:19

限定四天！ PAUL可娜麗、巧克力塔經典法式甜點買一送一

2019-10-04 22:11

陸客不來觀光冷 司機輕生導遊醞釀上街

2019-10-05 11:20

大樂透第108087期開獎

2019-10-04 21:12

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31

台灣建築獎初選出爐 衛武營、台中車站入圍

2019-10-05 16:29

吃和牛打8折！「樂軒」3間店玩集點　吃越多間「打折打越多」

2019-10-04 23:36

30歲輕熟女 「異食症」狂吃生米

2019-10-05 00:31

影／線上租車甲租乙還 耗資8400萬租賃平台年底上線

2019-10-05 15:40

開箱挑戰開出「進階版」？AV情趣系列引熱議

2019-10-04 20:43

赤腹鷹今年過境數量破紀錄 灰面鵟鷹將登場讓鷹迷期待

2019-10-05 10:51

「我有進步耶！」親子關係的距離，在於父母如何待孩子

2019-10-05 09:20

10月愛吃肉！錵鐵板燒「滿5千送1千」、大初「11道菜雙人套餐」3200元

2019-10-05 00:11

Selina體脂降10趴 醫師建議一天吃少500大卡也能做到

2019-10-05 18:06

今白天晴朗 基宜花入夜有雨

2019-10-05 00:27

免找代購！比手搖飲還輕的Panasonic迷你除塵神器台灣買配件更多

2019-10-05 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top