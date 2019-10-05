中和國強嶺屈公病群聚破20例 板橋爆今年首例病例

2019-10-05 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



新北市本土屈公病疫情再升溫，中和國強嶺爆史上首起屈公病群聚後，連板橋區都出現確診個案。疾管署今下午四時公布，新北市增一例本土屈公病病例，為板橋首例病例，曾在中和國強嶺與國通寺步道封鎖後進入管制區而感染，是否開罰交由新北市政府決定，板橋今起成為屈公病新戰場。

新北市新增1例本土屈公病病例，為板橋區幸福里30多歲女性，近期未出國，9月28日起出現發燒、頭痛、關節痛及噁心等症狀，分別於發病當日及10月3日就醫，經通報檢驗於今日確診；個案未住院，目前在家休息，接觸者無疑似症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案平時活動地以板橋區幸福里居住地周邊為主。新北市上個月20日起擴大防疫管制區，個案卻曾在25日封鎖後，進入中和區國強嶺與圓通寺間步道封鎖區內，是否依法開罰個案，由新北市政府決定。研判於該步道周邊感染可能性高，為本次本土群聚第20例確定病例。

衛生單位接獲通報後已展開各項防治工作，包括前往個案居住地周邊進行病媒蚊調查、孳生源清除、噴藥及民眾衛教等，並持續針對國強嶺至圓通寺間步道之防疫管制區，加強動員執行噴消、孳生源清除及巡邏；本起本土群聚疫情社區監測將持續至10月24日。

羅一鈞提醒，民眾主動配合政府防治，於管制期間勿擅闖防疫管制區域，違者最高可處30萬元罰鍰。屈公病潛伏期約12天推估，若再出現的新個案發病日為10月2日之後，表示恐有蚊子已飛出熱區，屆時就需評估再擴大管制區範圍可能性。

今年截至目前我國共96例屈公病病例，其中21例為本土病例，分別為新北市20例及台北市1例；另境外移入病例75例，感染國家以緬甸53例為多、其次為泰國12例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。