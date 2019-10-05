有苦難言！被照顧者籲建立移工履歷、淘汰機制

2019-10-05 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會今到勞動部抗議，要求政府正視被照顧者權益，包括取消移工轉換雇主期間的空窗期、建立移工履歷、不良移工淘汰遣返機制等7項訴求，勞動部則回應，目前尚無修法規畫。

鄭小姐表示，她的先生日前被外籍看護工推到屋外曝曬2小時，導致呼吸困難、腎臟衰竭，事後該看護工更態度不佳；新北市髓損傷協會陳姓理事則表示，許多重症患者一天都不能沒有看護工，但看護工轉出後，雇主須面臨3到4個月的空窗期，很多雇主迫於無奈只好非法聘雇逃逸移工救急，雖然大家都知道申請黑工不對，「但空窗期間，政府到底幫助了我們什麼？」

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會理事長賴昱崧痛批，之前曾號召30幾個輪椅族到總統府陳情，之後轉給主管機關的勞動部，但一直未獲正面回應，形同勞動部官僚主義，逼死重症病患。

台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會7大訴求包括：移工逃逸，雇主無空窗懲罰期；移工要求轉換雇主，雇主無空窗等待期；勞動部勞工轉換雇主平台，應建立勞工轉換雇主緣由的履歷；不良外籍移工應有淘汰遣返機制；嚴懲不良仲介隨意藉由外籍移工轉換雇主之牟利行為；提高非法媒介、容留外籍勞工工作或非法打工罰則；照顧同一病人達14年優良外籍勞工，應給予延長在台工作年限。