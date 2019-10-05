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重症感染致病菌NGS檢測 醫界提供臨床試驗名額

2019-10-05 17:39聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣每年約五萬人罹患敗血症，如何提升存活率與避免器官衰竭是醫界致力的目標。近年快速發展的次世代定序方法（NGS），能分析病原微生物，提高檢測速度與精準度高。日台灣精準醫療品質策進會將針對感染重症患者進行臨床試驗，有需要的民眾可洽詢。

台灣精準醫療品質策進會舉辦「NGS於敗血症的臨床應用國際研討會」，邀請台大醫院教學部主任盛望徽、高雄長庚醫院感染醫學科主任李允吉、大林慈濟急診醫學科主任黃俊卿、新光醫院感染科主任黃建賢、雙和醫院急診重症醫學部主任馬漢平等臨床試驗主持人，以及歐洲馬爾他及中國臨床微生物專家分享NGS的技術應用。

台灣精準醫療品質策進會研究員林立偉表示，NGS以病原體大數據資料庫為根據，能相對精準分析感染者的病原體基因，且相對於傳統細菌培養需要一兩周，NGS的分析確認過程只需要一周左右，另在精準度上也比傳統細菌培養高出兩到三成。

研討會中提到一名臨床個案，66歲的歐先生，他罹患糖尿病與腎臟病但控制得不錯，日前突然出現喉嚨痛、發熱、腹脹、嘔吐等症狀，起初認為是一般感冒、未及時就醫，結果病況愈來愈嚴重，兩周後突然感到呼吸困難，送醫院急診後從休克狀態搶救回來，但他的免疫力極差，發炎指數持續上升。

醫師採集他的血液進行細菌培養與流感病毒檢測，結果均顯示為陰性。醫療團隊進一步蒐集患者血液進行次世代定序（NGS），才發現克雷伯氏肺炎菌感染陽性，醫師趕緊給予抗生素以及對應適當症狀治療，他的病況便開始好轉。

台灣精準醫療品質策進會針對敗血症患者進行臨床試驗，收案約170人，試驗仍在進行中。近日因應流感季到來，額外針對感染重症患者提供30名免費的NGS檢測，至10月底截止，有需要的民眾可致電洽詢（0975-611-008）。

台灣精準醫療品質策進會今日舉辦「NGS於敗血症的臨床應用國際研討會」，邀請國內外...
台灣精準醫療品質策進會今日舉辦「NGS於敗血症的臨床應用國際研討會」，邀請國內外專家分享NGS的技術應用。 圖／台灣精準醫療品質策進會提供
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患者敗血症流感病毒
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