開趴玩出曠世名作 故宮讓古代文青教你怎麼玩趴

2019-10-05 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



現代年輕人喜歡開趴，但「趴(Party)」並非西方獨有，古代文人也有「趴」，還取了一個相當文雅的名字「雅集」。故宮北院今起舉辦「以文會友─雅集圖特展」，透過一幅幅繪畫，讓你了解古代文青開趴怎麼玩、如何把派對玩成文化搖籃!

「雅集」有講究的場地布置、精緻的陳設用器以及美味的佳餚，席間有吟詩、撫琴、品茗、觀畫等活動，參與者亦盛裝出席，會後往往留下精彩詩畫作品。

雅集聚會不僅讓文人聯絡感情，其間使用的器具、創作，乃至於會後的紀念物，都可能影響中華文化。宴集上即席揮毫、題詠，文人之間相互激盪與較勁，許多具有紀念性質的作品也因而誕生。

有天下第一行書美譽的「蘭亭序」，誕生於蘊生自東晉暮春三月的一場盛會，此次聚會文人聚集，眾人流觴賦詩，由王羲之作序，不僅蔚為千古佳話，更成為後世追隨仿效的雅集典範。

展中展出的「明李宗謨蘭亭修褉圖」，畫家李宗謨用長卷以想像畫出蘭亭雅集，前有王羲之在蘭亭內據案停筆觀鵝，後有文友停駐於曲水兩岸，讓後人想像當年文青趴的盛況。李宗謨為明代晚期畫家，工人物，間寫山水，白描亦精緻秀雅。此畫畫山石，其線條流利，深受唐寅影響，設色則近於仇英。

故宮表示，故宮典藏許多與雅集活動相關文物，此次雅集圖特展，首度透過書法、繪畫兩種藝術形式，向觀眾介紹歷史上的雅集。展覽以「晉唐風流」、「雅集典範」、「想像雅集」、「亂世唱和」、「慶生為名」、「皇權宴會」等六大單元，向觀眾介紹歷史上著名的雅集盛事。其中也穿插一些趣味小品，呈現文人面對即席演出的壓力、震礫千古的靈感因此迸發。