良醫兼病人 魏正宗和「僵直性脊椎炎」變健康好友

2019-10-05 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗，專長主治讓人聞之色變的僵直性脊椎炎（AS），同時他也是一名僵直性脊椎炎患者，也因如此，他從不避諱告訴病人自己也是病友，反而利用與疾病共處的經驗來幫患者和家屬克服恐懼，甚至「因禍得福」，保持規律作息和運動習慣，得到更健康的人生。

魏正宗接受專訪表示，他22歲發病，那是醫學系大四課業最重的時候，加上是住校生，發病時雙側大腿與髖關節痠痛，就難以從宿舍上鋪下床，幾乎無法上課。另因陽明大學恰巧位於山坡地，上體育課得騎車下山，他卻連跨上機車都做不到，嚴重影響生活。

魏正宗說，他不知道這症狀來自疾病，因愛打球，就把它當運動傷害。但因走路一拐一拐的，常被同學虧是不是「生芒果（台語）」。

忍痛幾個月，魏正宗的哥哥到學校找他，他才知道當兵的哥哥在軍中被醫師診斷僵直性脊椎炎，所以被驗退不用再服役。「我心中警鈴大作，因教科書有說，僵直性脊椎炎是遺傳性很高的疾病，若哥哥有，我是否也有？」

於是，魏正宗去台北榮總掛風濕免疫科的門診，他的直覺沒錯，正是僵直性脊椎炎。

魏正宗說，他確診後，趕緊通知家人去檢查，最後家族親戚將近一半確定有陽性基因。幸好家族屬於輕型，多數人只會腰痠背痛、或彎腰彎不下去，不然外觀看不太出來。但嚴重型基因若未好好治療，可能造成脊椎與韌帶關節沾黏和變形，甚至無法走路。

卻因此，他起初沒認真治療，僅疼痛發作才吃藥。直到進台中榮總免疫風濕科當實習醫師兩年，親眼見到患者因脊椎沾黏變「竹竿腰」，駝背或脖子無法動，或是雙腳無法行走得換髖關節，才覺悟到疾病嚴重性，決定面對不逃避。

魏正宗說，當時他找藍忠亮主任看病，藍醫師是台灣最早出國學習風濕免疫疾病的醫生。他遵照醫囑，認真吃了2年的傳統免疫調節劑和消炎止痛藥。因疾病與免疫系統有關，同時調整生活作息不再熬夜，也避吃動物性食物，並多吃蔬果及益生菌。

魏正宗積極治療、調整生活、認真讀免疫風濕疾病，病況控制佳就開始逐步減藥。而健康生活型態30年來從不停止，每天必運動、打球、伸展拉筋、做柔軟操，近年還學氣功和太極拳，也跑步、做地板運動練核心肌群，每周游泳一次。

魏正宗表示，疾病對他最大的影響，應是引導他投入免疫風濕專科，「因我其實一開始是走家醫科，夢想是走進偏鄉照顧社區民眾。」

但魏正宗民國82年下鄉到嘉義榮民醫院服務時，發現院內無風濕免疫科，卻有許多風濕免疫疾病患者，身為家醫科主任的他於是兼看風濕免疫疾病，逐日增強轉科的動力。下鄉服務結束，他便去高雄榮總轉科補受訓，真正投注免疫風濕科。

而他成專科訓練後的第一站，選擇再回嘉榮服務，共約11年，積極協助創立「中華民國僵直性脊椎炎關懷協會」。魏正宗說，這是因他能體會病友的憂慮，病友容易把疾病怪罪家人，或是不敢結婚生育，所以特別需要身心關懷，而非只有藥物治療。

另外，十多年前多數人不了解僵直性脊椎炎，診間常見病人帶著全家大小及男女朋友前來，希望魏正宗能提供他們「能不能結婚」、「能不能生小孩」等建議，變成家庭會談場合。

魏正宗常舉自己為例，太太懷孕前，夫妻倆也憂慮過遺傳問題，但統計上，即使有陽性基因，若生女孩有二成發病機率，男孩則是六成，遺傳率並非100%。且有陽性基因，預防佳就不一定有症狀；若有病就好好治療、可獲控制，更何況大部份為輕型症狀。「所以我不但結婚也有三個兒子。」

魏正宗說，由此可見，患者對疾病的恐懼通常來自「無知」，所以最好的方法就是提供充分衛教，才有助克服恐懼。這也是為何他努力培養一群能力佳的衛教團隊，也常寫部落格文章，致力病人衛教與關懷。

此外，他認為讓病人走出心靈幽暗面更好的方法是「自助助人」，等病人調適好面對疾病的心情後，他會鼓勵病人加入協會當志工。

很多人問，產前診斷能確認胚胎是否具疾病陽性基因，可否終止懷孕？

「沒錯，目前技術可行，但我不鼓勵。」魏正宗解釋，第一，這是終結一個生命；第二，有陽性基因不等於會出現症狀；第三，可能增加自己的心理壓力，問題更大。他比較建議父母將孩子生下來再接受檢查，有病再防治，這才是更符合倫理的做法。

魏正宗說，雖然他被僵直性脊椎炎一輩子纏上，但他知道，只要好好追蹤控制、和平共存，它就不是敵人，反而是引導他持續維持健康生活型態的好朋友，即便忙碌於看診、教學、新藥研究或出國開會，一樣活蹦亂跳、趴趴走，人生更健康！

而魏正宗目前除了門診和教學工作，研究重點就是做僵直性脊椎炎及過敏免疫風濕疾病的新藥臨床試驗。「我希望把台灣的臨床研究能力帶上世界舞台！」

●僵直性脊椎炎小檔案

僵直性脊椎炎（簡稱AS）是基因遺傳造成的慢性發炎性疾病，常見症狀為脊椎及關節發炎，進而引發下背僵硬疼痛，其疼痛特異性為：「愈動愈不痛、愈不動愈痛。」所以多數患者睡久了會半夜或晨間痛醒，但起床活動後就會好一些。另有少數人合併有周邊關節腫痛、虹彩炎、皮膚乾癬、或泌尿道症狀。

僵直性脊椎炎發病於45歲以下的年輕人，男女比例3:1，診斷上要經過抽血與影像學檢查才能確定診斷。治療方面，生物製劑的療效不錯，健保也有給付，另外還有傳統藥物、消炎止痛藥、免疫調節劑等可使用。若沒及早就醫好好治療，後遺症是脊椎沾黏和關節受損，或引發心血管等合併症。

除了藥物治療，重要的是調整生活型態，不熬夜、維持運動習慣、飲食均衡、保持腸胃道好菌、戒菸避免發炎物質增加等，基本上都能維持不錯。需注意的是，劇烈運動恐有撞擊，外傷發炎會惡化疾病，建議選非劇烈的運動為佳。

●魏正宗醫師簡介

1.年齡：55歲（53年次）。

2.出生地：高雄市。

3.學歷：陽明大學醫學系、中山醫學大學醫學研究所博士、美國加州大學UCLA免疫風濕科研究員。

4.專長：僵直性脊椎炎、自體免疫相關疾病。

5.興趣：旅遊、運動。

6.現職：中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任、中山醫學大學醫學研究所教授。