長者公費肺炎鏈球菌疫苗 超過10萬人未施打

2019-10-05 19:14 中央社 台北5日電



感染肺炎鏈球菌可能增加長者重病或死亡風險，疾管署全年提供滿75歲者以上未接種肺炎鏈球菌疫苗者接種公費疫苗，但今年截至9月底，接種率僅22%，還有超過10萬名長者未施打。

根據衛生福利部疾病管制署資料，肺炎鏈球菌能引起多種侵襲性疾病，主要包括敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等，症狀的表現因感染部位的不同而有差異。

肺炎鏈球菌引起的疾病每月都有病例發生，以冬季至春季為疾病發生高峰期。根據疾管署統計，病例個案主要集中在未滿5歲的嬰幼兒及65歲以上的老年人，累積發生率以75歲以上老人最高，其次為2至4歲幼兒。

疾管署副署長羅一鈞表示，為避免長者因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡，政府全年提供全國75歲以上未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗的長者接種1劑公費疫苗。

台灣今年新增約13萬名75歲長者符合接種資格，但羅一鈞說，截至9月底，接種人數約2萬8000人，接種率僅約22%，還有約10萬2000名長者未接種。

羅一鈞表示，預防肺炎鏈球菌感染症最有效的方法為接種肺炎鏈球菌疫苗，請民國33年（含）以前出生且於滿65歲後未曾接種過的長者，攜帶身分證及健保卡至各地衛生所或合約院所接種。也可洽各縣市預防接種單位詢問，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。