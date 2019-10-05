台灣建築獎初選出爐 衛武營、台中車站入圍

2019-10-05 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



2019台灣建築獎初選會議昨(4)日召開，選出14件作品進入複選，角逐今年的台灣建築獎。主辦單位建築師雜誌指出，評審將於11月7日至9日進行現場勘查，並於勘查後召開決選會議，選出今年的台灣建築獎。

建築師雜誌指出，本屆共177件作品參選，評審團由王重平建築師(召集人)、王俊雄老師、張崑振老師、張清華建築師、蔡元良建築師組成。14件入圍作品如下：

1.富藝旅/郭旭原(大尺)+大矩聯合建築師事務所

2.樹人醫專多功能活動中心/張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所

3.台北南山廣場/瀚亞+三菱地所設計

4.衛武營國家藝術文化中心/羅興華+Mecanoo architecten B.V.

5.台中世界花卉博覽會遊客中心(探索館)/林柏陽．境衍設計＋潘天壹建築師事務所

6.大安老人服務暨日間照顧中心/盧俊廷建築師事務所

7.台中車站/張樞建築師事務所＋台灣世曦＋中興工程 8.壯圍沙丘/田中央聯合建築師事務所

9.台大次震宇宙館/姚仁喜 大元建築工場

10.台北市永建國民小學/戴嘉惠建築師事務所

11.冬山火車架橋下閒置空間場域再造/寬和

12.明水森林/張景堯+大埕設計

13.基隆東岸廣場E-square/禾磊建築_禾磊設計