「Uber條款」明取締！駕駛10月底前轉型計程車可免罰

2019-10-05 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



俗稱「Uber條款」的「汽車運輸業管理規則103-1條」修訂案明天如期上路，交通部公路總局將如期執法並稽查。交通部表示，由於先前計程車駕駛人職業登記證的報考場次與人數不足，交通部有提供緩衝期，租賃車行必須針對有意轉型多元計程車的駕駛，詳載人、車資料，並最晚於10月底前考取執業登記證，車行11月5日前提送備查。因此明天將如期取締並作記錄，11月5日列入輔導清冊者將可免予裁罰。

對此，Uber今天發布聲明重申將配合政府政策、與計程車業合作，並以科技資訊平台身分，服務多元化計程車隊業者，Uber也強調，這是Uber第二次在政府輔導下，調整營運模式。

Uber也在官方臉書粉絲團貼上駕駛、乘客同行的繪圖，中間兩人可見是蔡英文總統與交通部長林佳龍。Uber表示，有賴總統及其政府鼓勵科技、新創發展，並決心將其納入交通政策的努力，加上林佳龍推動多項轉型，如多元計程車免用計費錶、採用預告車資 以及牌照活化 等，台灣運輸業將迎接嶄新的一哩路。

Uber表示，未來Uber將在科技資訊平台身份不變的情形下，與交通主管機關核可的合法多元化計程車隊積極合作，提供平台系統和技術，幫助計程車產業、中小型車隊業者擴大商業模式及提升服務品質。同時確保代僱駕駛、租賃業車行夥伴順利轉型，特別是計程車駕駛執業登記證和計程車牌照的取得，能有充裕時間完成必要作業，並續善用科技優勢，提供乘客同樣優質良好的Uber app體驗、安全性和乘車品質。

「Uber條款」規定Uber等叫車平台與租賃業合作須採1小時以上收費，否則可罰9千至9萬元。交通部上月給予緩衝期，有轉職意願的Uber駕駛人必須於10月6日前報考「計程車駕駛人執業登記證」一次，並最晚於10月底前考取執業登記證，拿到執業登記證後，一個月內應完成計程車牌掛牌。但前述已有轉業意願，且領有執業登記證的原Uber駕駛人，若因故受不當影響而生未及轉換，不在此限。

交通部表示，政府落實「車合法、人合法」的原則沒有改變，10月6日運管規則103-1條，將如期執法，但由於先前計程車駕駛人職業登記證的報考場次與人數不足，因此交通部也一併提出配套，對於有意轉型成為多元計程車的駕駛，須由租賃車行造冊輔導計畫，詳載人、車資料，並於11月5日前提送，之後將予以備查，對於所載之輔導對象不予裁罰。