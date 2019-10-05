婦癌手術誤切胰臟 衛福部令北醫檢討改善

2019-10-05 16:11 中央社 台北5日電



一名婦人因婦科癌症至北醫手術切除，醫師卻意外誤切部分胰臟，釀醫療疏失。衛福部要求北醫分析事發原因並檢討改善，將原因、精進措施製作成教案供他院參考。

一名45歲婦人日前因子宮內膜癌復發轉移，由台北醫學大學附設醫院婦產科主治醫師邱彥諧開刀治療，術後病理報告卻顯示，他切下的是胰臟組織，非惡性腫瘤。

台北醫學大學附設醫院今天下午發布聲明稿坦承疏失，強調事發後院方已立即向病人、家屬說明處理經過，並組成跨團隊小組積極因應，提供病人完善照護，目前病人狀況穩定，未來將全力做好後續醫療照護。

北醫表示，目前院方已暫停主治醫師手術及急診值班、收治住院病人等相關權限，同時要求該科部提出該醫師的訓練計劃，提升照護品質；至於手術過程及病情，事涉病人隱私不便多說明。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，對於發生這樣的事他感到遺憾，要求北醫應妥善照顧病人，說明清楚、關懷，向病人、家屬致歉並給予適當補償。

石崇良說，除此之外，也會要求北醫分析事發原因，了解為何有此錯誤，徹底檢討改善；為避免類似事件在其他醫院發生，也會要求醫策會（財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會）協助醫院進行根本原因分析、預防措施，製作成教案提供他院參考。