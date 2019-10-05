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婦癌割腫瘤北醫開錯刀 麻醉醒來胰臟被切掉了

2019-10-05 15:42聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內又見醫療疏失，一名45歲婦人至台北醫學大學附設醫院進行子宮內膜癌腫瘤手術，該院婦產科邱姓主治醫師，卻誤切胰臟。院方今下午發布新聞稿，坦承確實發生該起疏失，邱姓醫師也被停權，不得手術。

據蘋果日報報導，當天手術過程幾乎無突發狀況，為釐清病人的子宮內膜癌病情，術後病理報告卻顯示，切下的組織不是惡性腫瘤，竟然是胰臟組織，緊急進行電腦斷層追蹤也證實，該婦人胰臟自中段以下都已被切除，病人仍在加護病房觀察中。

對此，台北醫學大學附設醫院下午緊急發出新聞稿表示，目前病人狀況穩定，院方與病人的共識是全力做好後續醫療照護 ，病人與家屬也請院方代為轉達，盼能讓她在醫院安心靜養，感謝外界關心。

院方於事發後立即與病人、家屬說明處理經過，並組成跨團隊小 組積極因應，提供病人完善照護。已暫停主治醫師手術及急診值班、收治住院病人等相關權限 ，同時要求該科部提出該醫師的訓練計畫，提升照護品質。

院方強調，至於手術過程及病情，事涉病人隱私，院方不便多做說明，但有關提告、賠償事宜，醫院跟病人雙方都沒有談到此事。

為何婦產科手術會切到在上腹腔器官，甚至將胰臟誤認腫瘤，造成患者部分胰臟遭切除。北醫不具名人士表示，該婦人是因癌細胞復發轉移才需開刀治療，坦言上腹腔的手術範圍並不是婦產科醫師熟悉的人體區域，至於邱姓醫師為何未尋求外科醫師會診，他不便加以評論。

一名婦人至台北醫學大學附設醫院進行子宮內膜癌腫瘤手術卻誤切胰臟。本報資料照片
一名婦人至台北醫學大學附設醫院進行子宮內膜癌腫瘤手術卻誤切胰臟。本報資料照片
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手術醫師婦產科
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