婦癌割腫瘤北醫開錯刀 麻醉醒來胰臟被切掉了

2019-10-05 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內又見醫療疏失，一名45歲婦人至台北醫學大學附設醫院進行子宮內膜癌腫瘤手術，該院婦產科邱姓主治醫師，卻誤切胰臟。院方今下午發布新聞稿，坦承確實發生該起疏失，邱姓醫師也被停權，不得手術。

據蘋果日報報導，當天手術過程幾乎無突發狀況，為釐清病人的子宮內膜癌病情，術後病理報告卻顯示，切下的組織不是惡性腫瘤，竟然是胰臟組織，緊急進行電腦斷層追蹤也證實，該婦人胰臟自中段以下都已被切除，病人仍在加護病房觀察中。

對此，台北醫學大學附設醫院下午緊急發出新聞稿表示，目前病人狀況穩定，院方與病人的共識是全力做好後續醫療照護 ，病人與家屬也請院方代為轉達，盼能讓她在醫院安心靜養，感謝外界關心。

院方於事發後立即與病人、家屬說明處理經過，並組成跨團隊小 組積極因應，提供病人完善照護。已暫停主治醫師手術及急診值班、收治住院病人等相關權限 ，同時要求該科部提出該醫師的訓練計畫，提升照護品質。

院方強調，至於手術過程及病情，事涉病人隱私，院方不便多做說明，但有關提告、賠償事宜，醫院跟病人雙方都沒有談到此事。