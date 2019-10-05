影／線上租車甲租乙還 耗資8400萬租賃平台年底上線

2019-10-05 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



俗稱「Uber條款」的「汽車運輸業管理規則103-1條」修訂案明天如期執法，雖然已有不少代僱駕駛、租賃業轉向經營多元化計程車，但租賃業仍盼有租車平台。為此，交通部、經濟部及租賃業今宣布耗資8400萬建置「租賃共通平台」，號召全台1796家業者、投入1萬2000部車輛，開放800處借還車服務據點，消費者在線上平台訂車後，現場有專人服務、用車可甲租乙還。

交通部長林佳龍表示，此案已申請行政院科發基金，「數位國家創新經濟」發展方案，得到科技會報辦公室8400萬元的支持，智慧行動裝置普及化，希望年底前上線。未來也將跨領域擴大合作，帶動租賃車創新型態商業營運，依消費者個別需求結合觀光、食宿、租車，甚至與在地商圈形成一條龍服務。

中華民國小客車租賃商業同業公會今天宣布建置租車共通平台。理事長林建良表示，租車是觀光產業中重要的一環，「補助不是長久之計」，有此平台後民眾將可不必買車就能有更經濟、方便的服務，業者可在平台上自給自足，平台也將整合運輸服務，包含公共運輸、計程車、租車及行程規畫等，提供旅運無縫接軌。

此外，Uber條款明將如期執法。林佳龍表示，交通部近來面臨計程車與Uber的產業競爭，一方面希望保障計程車的權益，另一方面又希望高科技智慧交通或共享經濟在台灣有發展空間，這讓租賃業者角色備受關注。他說，法令為公平競爭有分業管理，但在這三角關係中，Uber平台可跟計程車與租賃車合作，卻讓租賃車產業走向計程車。

林佳龍表示，觀光旅遊租車在日本、美國產業空間大，如何建立夥伴關係，提供產業發展的基礎，最後乘客受益、觀光業可蓬勃發展，成為走向多贏的關鍵，由於租賃車業者數量大、潛在空間更大，不能只看到現在的零和競爭，也盼明天103-1條上路後每個產業都有路可走，他強調，「明天太陽還是會升起」，租賃業、計程車，能發揮所長、公平競爭，「不是把別人拉下來，而是我們怎麼提升」。

「Uber條款」規定Uber等叫車平台與租賃業合作須採1小時以上收費，否則可罰9千至9萬元。由於不少Uber駕駛尚未考取計程車執業登記證，交通部上月宣布有條件提供2個月緩衝期，10月6日仍如期取締開罰，裁罰對象為租賃車行。但駕駛若來不及考、車牌轉換有困難，租賃業者必須在1個月內造冊，交通部也將於11月5日檢視是否裁罰。若駕駛從頭到尾沒有要考執登、沒有要轉換，就屬「惡意違法」。