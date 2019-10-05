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國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞明年上路

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國保欠費繳一期就領錢落跑 衛福部修法堵漏洞明年上路

2019-10-05 15:12聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

現行國保規定，欠費者不得領給付，但只要申請分期，繳一期欠費，5年內應給付年金就會一次發給。但這個出於好意的規定，卻給有心人士鑽漏洞機會，發現有民眾疑似先申請分期、繳一期，領到年金給付後就不繳剩餘欠費。為防堵該行為再發生，衛福部近日預告「國民年金法施行細則」第25條修正草案，未來必須全部繳清欠費，給付才會發給。

依國保資料，目前共有近7000人一邊領年金給付、一邊分期繳保費，平均分期40期。這些人平均積欠4萬多元保費，申請40期分期後，平均每期約要繳1500元，其中1800多人發生逾期未繳保費的情況，目前未統計多少人只繳一期，但社保司司長商東福強調，逾期後接下來每月發給的年金給付也會暫停發給。

考量欠費者多是有經濟困難者，過去制定法律採寬鬆原則，被保險人藉由分期繳納第一期分期金額，即可追溯領取一次高額年金給付，但衛福部卻發現有欠費者疑似先申請分期、繳一期欠費，領到一筆年金給付後，就不再繳剩餘欠費。

換句話說，國保老年給付規定，滿65歲被保險人就可請領，若該民眾66歲申請分期，依現行「國民年金法施行細則」第25條，該民眾就是只繳一千多元，就領走一年內應給付而未給付的2萬多元，若在此時「落跑」，其餘3萬元欠繳，政府恐追不回來。

對此，商東福表示，衛福部已於9月底預告將修改相關規定填補漏洞，未來積欠保費要全部繳清了，才能夠領取先前應發給的給付，若各界無意見，預計新制最快明年初上路。

距新制上路恐有三至四個月空窗期，是否擔憂繼續有人鑽漏洞，商東福僅說，考量多數民眾都是願意照規定繳費，這段期間會透過國保人員積極宣導如期繳費，可終身提領等好處，避免民眾因錯誤觀念，聰明反被聰明誤。

現行國保規定，欠費者不得領給付，但只要申請分期，繳一期欠費，5年內應給付年金就會...
現行國保規定，欠費者不得領給付，但只要申請分期，繳一期欠費，5年內應給付年金就會一次發給。但這個出於好意的規定，卻給有心人士鑽漏洞機會。記者鄭清元／攝影
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