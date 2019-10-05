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願景／友善食農、讓飛鳥踏田 台大農業陳列館展出中

2019-10-05 15:08聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

斑斕多姿的彩宜蘭鷸、翱翔天際的屏東黑鳶以及象徵幸福的日本東方白鸛，近年因農舍破壞棲地、農藥過度使用等問題，族群數量一度式微。在在地農民、居民、產官學攜手合作下，飛鳥回來了，水田裡逐漸恢復生機。台大農業陳列館策畫「飛鳥踏田－友善食農特展」，希望帶領大眾連結農業，了解生態與土地的關係。

「飛鳥踏田－友善食農特展」共分三大主題展區，內容包含棲地模擬、科技互動遊戲，精采影片觀賞等，從好玩、好看、好感動的感官體驗，讓大家身歷其境，領受飛鳥踏田、生趣盎然的身心感動。

台大農業陳列館規畫台灣2個食農案例，並與日本豐岡市合作展出東方白鸛復育的故事，讓更多國人了解食物的來源、產地、種植方式與產銷過程。

日本兵庫縣豐岡市是東方白鸛的重要棲息地。二戰後，因農藥普及，棲地遭嚴重破壞，連帶影響東方白鸛的生存。1971年，最後一隻東方白鸛於豐岡市絕跡。痛心不已的當地人發起保育行動，農民透過無農藥或減農藥方式、引入水源營造濕地，發展「育鸛農法」及「東方白鸛」品牌，不但成功復育東方白鸛，更凝聚農村的榮譽感，帶動豐城鎮繁榮，是世界知名的友善食農典範。

宜蘭縣原有為數不少的彩鷸，這幾年因農舍破壞棲地、農藥過度使用等問題，族群一度被國際鳥盟列為「近危」等級，促使宜蘭新農投入友善耕作行列，保護彩鷸的家園，開創與鳥類共存的農耕品牌「小鶹米」等。

棲息在屏東縣山區及平原農耕地的黑鳶，近年因紅豆農為了農作物收成，用劇毒農藥毒殺斑鳩和麻雀，導致以鳥類屍體為食的黑鳶間接中毒而亡，在產官學共同努力下，農民改變以友善老鷹和土地的耕作方式，讓紅豆自然熟成，喚回老鷹在天空翱翔。

餐桌上看似簡單的食物選擇，決定台灣土地及農村的樣貌與未來。「飛鳥踏田－友善食農特展」展至12月21日結束，歡迎民眾前往參觀！詳細資訊請上活動官網查詢：http://flyingbirds.com.tw

關懷生態與土地的關係，「飛鳥踏田－友善食農特展」展至12月21日結束，民眾可把握...
關懷生態與土地的關係，「飛鳥踏田－友善食農特展」展至12月21日結束，民眾可把握時間踴躍看展。圖片來源／台大農業陳列館
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食農農民屏東縣
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