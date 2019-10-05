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婦癌手術誤切胰臟 北醫坦承疏失醫師停權

2019-10-05 15:14中央社 台北5日電

一名婦人至北醫進行婦癌腫瘤手術，卻遭執刀醫師誤切胰臟，院方今天坦承疏失，該醫師也遭停權處分。醫師建議，民眾可選擇在婦癌領域較有經驗或有婦癌專科認證的醫師較有保障。

蘋果日報報導，8月底一名45歲婦人子宮內膜癌復發轉移，由台北醫學大學附設醫院婦產科主治醫師邱彥諧開刀治療，術後病理報告卻顯示，他切下的是胰臟組織，非惡性腫瘤。

北醫接受中央社記者電訪時坦言此事，強調事發後已立即與病人、家屬說明處理經過，但因媒體報導內容和實際情況有所出入，稍晚將發布聲明稿說明。

北醫一名不具名人士接受中央社記者訪問時透露，這名患者因癌症轉移已多次手術，這次手術範圍主要在上腹腔，非婦產科醫師熟悉的區域，不曉得執刀醫師為何不尋求外科醫師會診，導致將胰臟誤認為腫瘤，使患者部分胰臟遭切除；目前邱彥諧因專業瑕疵遭院方停權處分，暫無法進行手術並實施再教育。

國泰醫院婦癌中心主任、台灣婦癌醫學會理事長何志明受訪時表示，一般婦癌手術摘除範圍不外乎子宮、卵巢、輸卵管，理論上婦產科醫師不會切到胰臟，必須檢視手術紀錄才能知道醫師切除胰臟的原因，以及他究竟知不知道自己切下的是什麼組織。

台北榮民總醫院婦癌科主任屠乃方表示，子宮頸癌、子宮內膜癌以及卵巢癌是常見的3大婦科癌症，子宮頸癌經常是透過抹片發現，多數還處於癌症前期病變或癌症早期，可透過手術治療，轉移機率較小；子宮內膜癌由於有出血症狀，大多是早期發現，同樣不容易切到子宮、卵巢以外的部位；至於卵巢癌因多數發現較晚，確診時經常已經出現腹腔轉移。

屠乃方說，婦科癌症轉移到腹腔，以脾臟、肝臟表面最常見，也可能透過淋巴、血液轉移，轉移到胰臟的狀況確實比較少見；由於腹腔手術不是婦科醫師專長，多數醫師為了確保醫療品質都會尋求一般外科醫師協助，採取團隊合作降低風險。

此外，手術前也會召集參與手術的醫事人員，共同宣讀患者姓名、手術名稱、腫瘤位置等，確認後才會開始進行手術。

何志明強調，根據現行法令，一般婦產科醫師都可以執行婦癌手術，但仍建議民眾在治療前多了解執刀醫師是不是專門處理婦癌的醫師，若婦產科醫師同時取得婦癌專科醫師，代表該醫師在婦癌領域已累積相當的案例，而且已獲得具有聲望的婦癌醫師認可，可望降低出錯風險。

醫師手術子宮頸癌
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