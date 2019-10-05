法鼓山首屆農業創生研討會 為環境找出路

2019-10-05 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



對應氣候變遷 ，法鼓山將於10月26日至27日舉辦首屆「對應氣候變遷─心靈環保農業創生研討會」，歡迎關心農業發展的民眾報名參與。

法鼓山表示，面對食品安全、生態系統崩解、物種滅絕、地球暖化導致氣候極端化，法鼓山於五年前啟動一項「心靈環保農法推廣專案」，希望藉由每個人喚醒自身，並擴及台灣乃至全球人類對農業的關心，以實際行動面對這些挑戰和困境。

法鼓山表示，今年是法鼓山創辦人聖嚴法師捨報10周年，法鼓山特別籌辦「對應氣候變遷－心靈環保農業創生研討會」，盼將「以心靈環保為核心主軸，實踐自然環保」的精神，提醒生產者和社會大眾，從農業生產、加工、消費層面，縮小、淡化自我中心，慈悲善待土地上的一切眾生。

會議討論主題包括心靈環保與農業的創生、生產、通路，以及與消費者意識等四項，將邀請20多位在創新農業方面的學者以及青年代表、通路商會談交流，並安排專題講座。方丈和尚果暉法師、台大農學院院長盧虎生也將於開幕式，向來自日、韓等各國貴賓致歡迎詞。

研討會議程、講者及報名方式，均公布於專區網站，地點在北市張榮發基金會國際會議中心。洽詢電話：(02)2893-9966轉6424。