全年觀光人次不減反增 業者：消費力才是關鍵

2019-10-05 13:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 董俞佳 ／台北報導



行政院觀光委員會推估，上半年南向以及日韓旅客來台人次增加，再加上暖冬補助，我國今年的總體觀光人次還會比去年再增加65.8萬人次。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

受自由行、團客禁令影響，今年9月開始，來台陸客減少，不過，行政院觀光委員會樂觀推估，上半年南向以及日韓旅客來台人次增加，再加上觀光局推動暖冬補助，我國今年的總體觀光人次不但不會減少，還會比去年再增加65.8萬人次。

但陸客不來，不僅旅行業、導遊業、遊覽車業都很淒慘。全國遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良表示，今年陸客來台限縮太多了，業者都明顯感受到生意下滑十分嚴重，對於租賃業小客車、遊覽車的影響都非常大。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱說，導遊方面的生存權現在受到極大威脅，往年都還有自由行團體，現是完全沒有團可以帶，上萬個導遊現在面臨失業，有導遊建議要在年底之前上街遊行抗議。

行政院觀光委員會委員黃正聰表示，雖然9月陸客減少，但來自南向、日韓等的觀光客同時增加5萬多人次，相比之下，9月相較去年減少5.3萬人次，但因為1到8月已經比去年同期增加81萬多人次，預估明年人次不只會再度破千萬，還會比去年來台人次更多，會破1100萬人次。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁說，不能只光看人次，還要看消費力，陸客語言可以通，買東西比較不會有隔閡，大陸跟台灣的文化等比較接近，台灣人喜歡的東西，通常陸客也喜歡，外國人常常問半天，也不見得敢買，消費力感受有差異。

根據觀光局今年統計，來台旅客中，日本旅客平均每人每日在台消費219.35美元為最高，其次是大陸旅客的211.68美元、香港澳門旅客202.31美元，韓國旅客消費力位居第四，新南向18國旅客為165.81美元，位居第五。