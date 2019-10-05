中部地區紅通通 背風面空品差

2019-10-05 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署表示，今天環境風場為偏東風，風速偏弱，西半部位於背風側，汙染物易累積。

根據今天上午監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖地區為「良好」等級；北部、高屏空品區及澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

依照氣象局資料顯示，今天北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；清晨至白天環境風場為偏東風，竹苗至雲嘉南位於弱風區，汙染物易累積，午後東北風增強，竹苗以北擴散條件轉好，空氣品質可望好轉，須留意午後受光化作用影響致臭氧濃度上升。

宜蘭及花東空品區及馬祖地區為「良好」等級；北部空品區及澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，中部局部地區短時間將達紅色警示等級。

未來一周，5至10日逐漸開始受東北風影響，北部、東半部地區有雨，且位於迎風面，擴散條件佳，中部以南位於下風處，須留意擴散不良致空氣品質較差，其中6日至9日可能挾帶輕微境外汙染影響台灣，境外汙染影響程度須視上游空氣汙染物累積濃度而定。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。