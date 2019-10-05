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陸客不來觀光冷 司機輕生導遊醞釀上街

2019-10-05 11:20聯合報 記者董俞佳╱即時報導

陸客不來，雖然行政院、交通部統計整體來台旅客人次沒有減少，不過，不僅旅行業、導遊業、遊覽車業都反映，實在很淒慘。遊覽車公會指出，昨天有一名業者因生意差，收入不好，因而輕生，導遊也醞釀上街抗議。

根據行政院觀光委員會統計，8月陸客來台有28萬人次，7月31萬人次，但9月陸客只剩下11萬人次，對比去年同期有23萬，真的少很多。

全國遊覽車商業同業公會全聯會理事長林建良表示，今年陸客來台限縮太多了，業者都明顯感受到生意下滑十分嚴重，對於租賃業小客車、遊覽車的影響都非常大，昨天晚間還有一位高雄的業者因生意滑落太多，因而輕生，目前急救中。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱今天表示，導遊方面的生存權現在受到極大威脅，今天早上就有幾個導遊到協會訴苦，他們說，往年都還有自由行團體，不管是兩個、三個、五個都是團，但是現在是完全沒有團可以帶，上萬個導遊現在面臨失業，且政府看不出任何建議。

許冠濱表示，有導遊建議要在年底之前上街遊行抗議，因為這波觀光不景氣，已經影響到導遊界四、五萬個家庭。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，專做陸客的旅行社現在短時間內要轉型不容易，業界持續在裁員，而且現在貸款不容易，業界希望政府可以給予紓困貸款，讓業者有緩衝機會進行轉型。

行政院觀光委員會委員黃正聰表示，雖然9月陸客減少11萬人次，不過，9月來自南向、日韓等的觀光客也同時增加了5萬多人次，所以兩個相比之下，9月相較去年是減少5.3萬人次，但是因為1到8月已經比去年同期增加81萬多人次，因此預估明年人次不只會再度破千萬，還會比去年來台人次更多，會破1100萬人次。

蕭博仁表示，政府只看來台的觀光人次一直突破，可是卻沒看消費力，他指出，陸客語言可以通，買東西比較不會有隔閡，下手比較快，大陸跟台灣的文化等比較接近，所以台灣人喜歡的東西，通常陸客也喜歡，消費力比較好。

根據觀光局今年統計，來台旅客中，日本旅客平均每人每日在台消費219.35美元為最高，其次是大陸旅客的211.68美元、香港澳門旅客202.31美元，韓國旅客消費力位居第四，新南向18國旅客為165.81美元，位居第五。

黃正聰表示，從統計中可以看到，東南亞客人的消費力也不錯，他觀察，東南亞旅客也會買東西，只是比較不會買高價的精品，但在住宿上的平均消費不低於陸客。

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陸客不來，今年十月觀光冷清。圖／本報資料照片
陸客不來，今年十月觀光冷清。圖／本報資料照片
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陸客導遊
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