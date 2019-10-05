全新、重消醫材如何計費？健保署比價網將加註

2019-10-05 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國內日前傳出醫界長期將一次性自費醫材重複消毒再使用，衛福部後續決定正面表列可重消再用的醫材名單，但名單與重消指引至今尚未出爐。衛福部表示，為讓現階段給病人的資訊更透明，健保署將優先在「自費醫材比價網」新增欄位，註明全新或重消醫材的價格分別如何計算，同時研議設計給病患簽署的告知同意書範本。

聯合報系今年五月披露醫界長期將一次性自費醫材重消再用，無管理可能增加手術風險。衛福部後續決定正面表列可重消再用的醫材名單，並組成十餘人、聘期一年的任務性審議小組，今年八月底召開第一次會議，將90餘項自費金額在三萬元以上的自費醫材列入正面表列候選清單，九月底召開第二次會議再審。

衛福部醫事司司長石崇良表示，目前已將醫材依據科別分類，並要求各專科醫學會研擬重消安全性相關的書面意見，另有的醫學會提案新增品項，因此納入正面表列的數量尚未定案。而提供給醫療院所的重消指引建議，目前交由台灣醫療物料供應及滅菌管理學會研議中。

日前台灣醫療改革基金會倡議，為維護民眾知的權利，衛福部可考慮設計給民眾簽署的同意書範本，讓民眾了解這是第幾消醫材、費用如何計算，並附上存根聯，另外也應加強宣導醫材不良反應通報管道。