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預防土雞春節期間產銷失衡 調配會議今召開

2019-10-05 10:41聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

台灣現階段土雞過多，造成價格不穩定。中華民國養雞協會日前呼籲業者自主淘汰種母雞，否則到春節時，土雞供應量暴增，價格狂跌，產業會受到嚴重產銷失衡衝擊，但成效並不彰，協會今天召開種母雞數量調配會議，希望畜牧業者能夠配合，防範未然。

中華民國養雞協會土雞組組長翁頂翔表示，前五年土雞價格高漲，加上台灣這一年來受到非洲豬瘟疫情威脅，土雞業者認為雞肉在市場上有替代性、有機會，因此造成業者競養，種母雞養得多，原本夏天不養雞的，都想著今年冬天加入戰局，現在每一周的供應量多了40至50萬隻，成為沉重的產銷壓力。

翁頂翔表示，土雞飼養約三個月，從現在起，量還會逐漸慢慢增加，到越靠近過年達到高峰。根據統計，台灣每周僅需要供應150萬到160萬隻土雞，但現在供應達到180到190萬，若與業者協調不好，到春節期間供應量每周會衝破200萬隻，但是歷年的春節需求量，每周僅有160萬隻左右，產業調節不可不謹慎。

他表示，本來九月應該淘汰的種母雞，還有10多萬隻沒有殺，執行率不佳就會不斷累積。根據8至9月的統計數據，總共報殺26場種母雞，在50周齡內報殺的種母雞為18場，執行率為69％，其餘8場都是50至60周齡以上。若依照之前的開會決議，照規定種母要46周左右淘汰，9月底10月初統計執行比例卻只有25％。

翁頂翔說，今年上半年，土雞業者虧損最少2000萬起跳，最多的業者虧損達到5000、6000萬，若以全台前十大的土雞業者加總，已經虧掉四、五億元，若不依照規劃淘汰，明年產業會更慘；由於去年的土雞產量已經很多，現在凍存的雞肉達到四、五百隻，到年底若不調節宰殺，就連凍存都已經沒有空間，業者不可不謹慎。

根據中央畜產會的資料顯示，指標性禽肉紅羽土雞每台斤平均批發價35元。

因為消費習慣改變，土雞消費越來越少，今年土雞產量多價格低迷。本報資料照片
因為消費習慣改變，土雞消費越來越少，今年土雞產量多價格低迷。本報資料照片
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