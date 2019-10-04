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教甄零開缺！她改考高普考 漫威英雄「助攻」上雙榜

2019-10-04 22:06聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

彰師大畢業的陳怡瑾，有感於教甄開缺不穩定，當了1年代理老師後，「不知道還可以撐多久」，轉向準備高普考。她不走苦行路線，而是適時激勵、獎勵自己，補充前進的能量，對漫威英雄「洛基」的痴狂，更讓身為迷妹的她，在煩悶備考生活中，得到一絲慰藉。最後她不只考上普考一般民政類科狀元，原本僅是插花的高考，也榜上有名。

儘管熱愛教師工作，也跟學生互動親密，但陳怡瑾當代理老師的學校，告知她隔年不續聘，加上該年國中公民老師教甄零開缺，高中也只釋出約10名缺額，面對僧多粥少的無奈，讓陳怡瑾對前程充滿不確定感，「考公職原本是計畫中的最後一條退路」她心想，高普考至少每年穩定開缺，最後決定嘗試看看。

陳怡瑾說，雖然大學接觸過一般民政的專業科目，但研讀方向不同，不過，至少進入門檻比別人低，「只要具備國高中公民科的基本知識，國考就贏過很多人了！」

準備前期，陳怡瑾沒有嚴格要求作息，只盡量讓自己在早上8、9點起床，到圖書館坐定念書，直到接近考試，陳怡瑾認為高普考連考5天，若作息混亂會影響狀態，開始強迫自己早起，不過，她坦言，越到後期晚上越念不下書，有時晚上9點就入睡，清晨5點多再起床。

陳怡瑾說，她透過大量練習歷屆考古題，摸清自己適合的題型，去年底試水溫考初考，沒想到只準備5個月，一次就上榜，因此自認相對擅長選擇題，之後就把目標鎖定拚普考，「了解自己的優勢，提升到比別人更強。」

她認為，讀書不是一味地猛讀，也需要檢視學習成效，不能只看輸入多少，更要懂得輸出，她在補習隔天必定複習、寫練習題，也會利用上廁所、走路、洗澡等零碎時間回想課本內容，「隨時檢視念書有沒有念到位，不要傻傻地念。」

只是，越到後期，難免壓力越大，陳怡瑾回憶，她靠著激勵、獎勵這兩招化解負面情，除設定讀書目標，達標就犒賞自己，也在各種小地方自我激勵，像她跟學生感情好，曾約定考上公務員返校探望學生，有時候念書念到累了，她就會看看跟學生們的合照；除此之外，陳怡瑾對漫威人物「洛基」的喜愛，也成了她紓壓管道。

「最後3個月是關鍵！」陳怡瑾強調，就算時間再怎麼混，把握最後3個月，還是有改變機會，為了明年同個時間不再做同樣的事，「告訴自己要好好拚！」

彰師大畢業的陳怡瑾，有感於教甄開缺少，轉而準備高普考，一舉考上普考一般民政狀元，...
彰師大畢業的陳怡瑾，有感於教甄開缺少，轉而準備高普考，一舉考上普考一般民政狀元，高考也上榜。圖／陳怡瑾提供
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高普考補習圖書館
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