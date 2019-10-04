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台師大與耶魯共設大腦實驗室 有望成閱讀素養研究基地

2019-10-04 20:12聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

台灣師範大學與美國耶魯大學哈斯金實驗室共同成立「大腦發展與學習聯合實驗室」，今舉行揭牌典禮。前中研院士曾志朗是哈斯金實驗室董事之一，他表示，希望這個台美合作的實驗室，能作為亞太各國全球閱讀素養的連結站。

台師大表示，雙方有共識於以嬰兒的語言學習為第一個研究計畫。曾志朗是哈斯金實驗室的董事，教授洪蘭也任哈斯金實驗室資深研究員，將在台灣協助此聯合實驗室發展。美國則推派國家科學院院士理查艾思靈（Richard Aslin）擔任聯合實驗室的諮詢委員。

台師大表示，哈斯金實驗室1935年成立，附屬於美國耶魯大學，是個跨國、跨領域的研究機構，在語音知覺及閱讀發展兩大領域，是全球公認引領這兩個研究領域的重要學術機構。

曾志朗說，哈斯金實驗室目前重點發展項目之一，是利用近紅外線血氧監測系統（fNIRS）儀器，進行嬰幼兒語言以及閱讀發展介入研究。雙方的合作也將以嬰兒的語言學習為第一個研究計畫。

曾志朗說，fNIRS是透過測量血氧濃度變化來推估大腦活動。它裝置輕巧、攜帶方便，甚至可以直接穿戴在身上，因此很適合用來量測嬰幼兒的大腦活動，也可以在真實的教育情境中研究親子互動、師生互動以及動作運動等。

哈斯金實驗室主任肯尼斯皮甫（Kenneth Pugh）表示，這個聯合實驗室的成立有兩個重點。第一個是哈斯金實驗室與台師大將允諾共同創造基礎研究跟教育、臨床實務的連結，將研究的成果落實到教育以及醫療的現場。第二是兩方將致力於終身的認知神經科學研究。

他也說，過去的研究已經顯示，一個學生在學業成就的成功與失敗，深深地受到4歲前發展關鍵里程碑的軌跡影響。如果能夠對於大腦的發展有更深的了解，相信很快地可見到認知神經科學研究成果在教育現場的應用。

台師大校長吳正己表示，未來的教育研究，應將觀點從學校教育改成終身學習，從學校的教育擴張到從嬰幼兒、學前的以及老人的學習。學校教育、終身學習或語言的政策制訂也應該更加重視「以證據為基礎」的論述。

台灣師範大學與美國耶魯大學哈斯金實驗室共同成立「大腦發展與學習聯合實驗室」，今舉...
台灣師範大學與美國耶魯大學哈斯金實驗室共同成立「大腦發展與學習聯合實驗室」，今舉行揭牌典禮。圖／台師大提供
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