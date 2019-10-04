親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

金鐘前夕遭拔除入圍資格 主持人痛哭：史上最黑暗的一天

12強賽／劉致榮表現太吸睛 洪一中列入觀察名單

願景回響／最新動物福利調查：9成消費者願加價支持

2019-10-04 18:46聯合報 記者郭琇真 ╱即時報導

台灣的動物福利發展雖然晚歐洲20年，但根據最新調查顯示，高達9成受訪者願意加價5%購買動物福利雞蛋和鮮奶，逾1成5的受訪者甚至願意加價20%相挺。台灣消費者表現和歐盟2016年的市場分析相似。

聯合報系願景工程日前推出「美味的代價」專題報導，呼籲大眾關心經濟動物的動物福利議題。目前任職於農委會畜產試驗所的李佳蓉首度揭露一份消費者調查。研究共收集360筆有效問卷，北、中、南部受訪者各佔3成，男女性別比為3：6。

調查前，李佳蓉先和受訪者解釋「動物福祉」等專有名詞，例如：動物福祉是讓經濟動物享有伸展肢體的空間、不受飢渴或疾病之苦等基本權益；讓受訪者了解概念後再民調。

調查發現，會吃雞蛋的受訪者中，9成5可接受5%以上的加價（約一斤42至53元）；其中有17%的吃蛋者可接受加價20%，相當於最高願意用1斤60元，購買友善飼養雞蛋（目前市售友善雞蛋價格約介於70元至130元間）。

而在會喝鮮奶的受訪者中，9成6的人可接受5%以上的加價；其中有16%的人可接受加價20%，等於最高願意用1公升120元，購買友善飼養鮮奶。（目前國產鮮奶1公升介於80元至100元間）

李佳蓉再用「平均薪資」分析發現，平均月薪大於5萬元的受訪者，有37.3%和27.8%願意支付超過10%的加價，支持友善雞蛋和鮮奶。

她表示，和歐盟2016年的「歐洲人對動物福祉的態度」研究相比，台灣人能接受友善雞蛋、鮮奶的加價比率，和比較富裕的瑞士、荷蘭（一盒15顆放牧雞蛋約台幣100元）等國家相似。

從結果來看，李佳蓉認為，友善飼養畜產品在台灣有市場潛力，需要更多大型企業、通路商投入；重點在提升消費者的認知，意識到目前畜產品有更友善動物福利的生產方式，對動物好也會對人類好，讓消費者更願意支持友善農家。目前台灣民間雖發展出兩套認證標章，但不夠普及，消費者還沒有足夠的認知。

台灣動物社會研究會去年與大型通路「家樂福」結盟，每月到不同門市辦講座，推廣友善雞蛋。動社副執行長陳玉敏指出，消費者雞蛋購買行為，呈現幾類：有人認為「最貴的最好」；有人覺得「雞蛋都一樣，挑便宜的就好」，這是兩種極端；有人相信包裝上的照片，如果有照片上有綠色草皮，或者打上「幸福、快樂」等字樣，就真覺得動物幸福快樂，其實這些需要現場實際稽查。

陳玉敏認為，政府應加大政策力度推廣標章，以歐盟為例，雞蛋標示以編號區分，如0是有機、1是放牧、2是平飼等。台灣目前的法規僅要求友善飼養蛋農可於外包裝標示，傳統格子籠卻不用，「這樣的資訊揭露太片面，對提升消費者的知情權沒有幫助」，應全盤檢討標示制度，讓願意加價購買的消費者選擇。

去年家樂福推出「非籠飼雞蛋」專櫃，希望用通路的消費力量支持農民轉型。圖／家樂福提...
去年家樂福推出「非籠飼雞蛋」專櫃，希望用通路的消費力量支持農民轉型。圖／家樂福提供
分享
在358份會吃雞蛋的受訪者中，9成5可接受5%以上的加價。圖／李佳蓉提供
在358份會吃雞蛋的受訪者中，9成5可接受5%以上的加價。圖／李佳蓉提供
分享
在350份會喝鮮奶的受訪者中，9成6的人可接受5%以上的加價。圖／李佳蓉提供
在350份會喝鮮奶的受訪者中，9成6的人可接受5%以上的加價。圖／李佳蓉提供
分享

歐盟
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

喝酒搭捷運摔傷不賠？北捷：妨害他人將拒絕運送

2019-10-04 17:54

中和再添1例本土屈公病 累計10人擅闖管制區遭罰

2019-10-04 17:40

突破！ COPD不再「不可逆」 早期介入疾病可止跌反彈

2019-10-04 17:20

亮麗輕熟女壓力一大就狂吃生米 醫師：異食症

2019-10-04 15:34

彰化今空氣全台最差 醫生提醒：空汙可能使黃斑部病變

2019-10-04 16:34

努力演著被塑造出來的「人設」 鄧紫棋：其實你並不一定要成為最好

2019-10-04 15:00

中和屈公病群聚再添一例 疫情監控延至月底

2019-10-04 17:18

台北文山區今年首現本土登革熱 曾至高雄雲林嘉義旅遊

2019-10-04 17:17

北市新增1例本土登革熱 民眾應確實清除孳生源

2019-10-04 16:50

【食力】牽絲起司的秘密！牛奶怎麼變化成風味萬千的起司？

2019-10-04 15:22

百貨周年慶開打 搶攻國慶連假商機

2019-10-04 14:57

日月潭花火音樂會 聽浪子、山丘品味生命歷程

2019-10-04 14:55

10月19日台灣大音樂會 日月潭花火下歌頌人生

2019-10-04 14:55

台灣人壓力全球第二！調查：女愛購物 男工作效率變差

2019-10-04 14:25

鐵道迷洋洋愛台灣味 畫出不一樣人生

2019-10-04 14:23

不戴首飾不找伴娘…劉墉低調嫁女 感性長文藏洋蔥

2019-10-04 13:31

台中霧濛濛！7測站達紅色警戒 學童戶外戴口罩

2019-10-04 13:23

紅色警示！風速弱位於背風處 中部空品區拉警報

2019-10-04 12:58

美國電子煙肺病通報病例破千 死亡人數增至18人

2019-10-04 12:24

鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22

嚇傻！洗衣機驚見老鼠「翻肚躺平」 網崩潰喊：衣服通通丟了

2019-10-04 12:00

北市南門市場將搬遷 舉辦1元搶購、競標活動

2019-10-04 11:27

同志遊行10月26日登場 出櫃歌手HUSH凱道獻唱

2019-10-04 11:26

從早療到法國另類漫畫首獎 「謝謝評審看見他的特別」

2019-10-04 11:13

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

2019-10-04 11:02

影／2019同志遊行 HUSH當大使

2019-10-04 10:44

加油先等等！汽、柴油價下周估調降0.8元

2019-10-04 10:23

食藥署抽530件市售日本食品檢驗 均未檢出輻射

2019-10-04 10:09

大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25

秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26

台灣大日月潭花火音樂會 串聯經典

2019-10-04 00:34

全台最大日本手作市集 12月華山見

2019-10-04 00:34

捐血年齡上限放寬至70歲 年底試辦

2019-10-04 00:34

回響／食物外送派單前 須評估10風險

2019-10-04 00:34

健康你我他／孩子貼心相陪 聚餐旅遊都開心

2019-10-04 00:26

第2型糖尿病 20歲以下患者增4成

2019-10-04 00:26

失智友善城市 新北全台第一

2019-10-04 00:26

我的經驗／一場車禍 8年記憶全忘了

2019-10-04 00:26
看更多

熱門文章

店員沒關籠！公貓「一夜戰5母貓」 累到打點滴還有播種費

2019-10-03 19:24

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

2019-10-04 11:02

不戴首飾不找伴娘…劉墉低調嫁女 感性長文藏洋蔥

2019-10-04 13:31

大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26

6.5公尺長蟒蛇 現身澄清湖草叢

2019-10-04 00:49

結婚5年育有兩子 卻發現先生早已外遇「哥們」多年

2019-10-03 21:34

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

全聯話題新品大爆發！OREO X LINE FRIENDS、阿華田X北海道戀人...聯名齊發

2019-10-03 20:44

從早療到法國另類漫畫首獎 「謝謝評審看見他的特別」

2019-10-04 11:13

北市南門市場將搬遷 舉辦1元搶購、競標活動

2019-10-04 11:27

女病患開刀指定醫師不能是摩羯座 星座信念讓醫護都傻眼

2019-10-03 20:35

她晚歸爸爸大喊「再大聲點沒關係」 結果感動萬人

2019-10-04 15:55

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43

每日星座運勢／金牛愛情運相當的好　錢包進賬不少

2019-10-04 00:00

【手帕之交】黃淑娟／我的這個好朋友

2019-10-04 06:00

【為母心情】李子／照單全收妳的愛

2019-10-04 06:00

新北野柳岬驚見少見偽虎鯨擱淺 海巡派艇救援

2019-10-04 10:15

北市推捷運月票800元？交通局：要評估

2019-10-03 23:13

阿里山林鐵招軌道養護工 福利比照公務員

2019-10-04 14:59

美國電子煙肺病通報病例破千 死亡人數增至18人

2019-10-04 12:24

51歲男陪朋友健檢 沒有潛血反應仍檢出原位腸癌

2019-10-03 19:28

基隆港邊廢棄漁船 搖身一變海上美術館

2019-10-03 23:14

秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46

鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22

台中霧濛濛！7測站達紅色警戒 學童戶外戴口罩

2019-10-04 13:23

【我愛一個人煮-84】太陽臉／雙味鮮蝦水餃

2019-10-04 06:00

罕病沒有難倒這個家！一滴血揪出高蛋白質是致命殺手

2019-10-03 20:34

原來車禍真的會讓人失憶 腦神經醫師親身經歷

2019-10-03 19:49

英國慵懶美女主演 Gucci打造狂歡豪宅派對

2019-10-03 23:56

台日醫藥交流重大成果 食藥署完成共同新藥審查合作

2019-10-03 19:21

第2型糖尿病 20歲以下患者增4成

2019-10-04 00:26

日月潭花火音樂會免費入場 參加制服趴可入座搖滾區

2019-10-03 22:56

信義區最新話題店！CAFE!N重磅「雙聯名」首家快閃店進駐新光三越A9

2019-10-03 20:14

隋棠最推薦出國穿搭2樣單品 MAX&Co.滿額抽獎2人同遊東北亞

2019-10-03 19:12

回響／食物外送派單前 須評估10風險

2019-10-04 00:34

10/04開賣！「黑魔女2」電影套票送獨家魔女髮帶 萌妹子萬聖節扮裘莉

2019-10-04 11:30

「檀島」進軍新北！「食神」也愛吃的雜碎麵 獨家開賣

2019-10-04 17:22

澄清湖畔捕捉網紋蠎 農業局今送屏科大收容

2019-10-04 15:57

亮麗輕熟女壓力一大就狂吃生米 醫師：異食症

2019-10-04 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top