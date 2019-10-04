願景回響／最新動物福利調查：9成消費者願加價支持

2019-10-04 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



台灣的動物福利發展雖然晚歐洲20年，但根據最新調查顯示，高達9成受訪者願意加價5%購買動物福利雞蛋和鮮奶，逾1成5的受訪者甚至願意加價20%相挺。台灣消費者表現和歐盟2016年的市場分析相似。

聯合報系願景工程日前推出「美味的代價」專題報導，呼籲大眾關心經濟動物的動物福利議題。目前任職於農委會畜產試驗所的李佳蓉首度揭露一份消費者調查。研究共收集360筆有效問卷，北、中、南部受訪者各佔3成，男女性別比為3：6。

調查前，李佳蓉先和受訪者解釋「動物福祉」等專有名詞，例如：動物福祉是讓經濟動物享有伸展肢體的空間、不受飢渴或疾病之苦等基本權益；讓受訪者了解概念後再民調。

調查發現，會吃雞蛋的受訪者中，9成5可接受5%以上的加價（約一斤42至53元）；其中有17%的吃蛋者可接受加價20%，相當於最高願意用1斤60元，購買友善飼養雞蛋（目前市售友善雞蛋價格約介於70元至130元間）。

而在會喝鮮奶的受訪者中，9成6的人可接受5%以上的加價；其中有16%的人可接受加價20%，等於最高願意用1公升120元，購買友善飼養鮮奶。（目前國產鮮奶1公升介於80元至100元間）

李佳蓉再用「平均薪資」分析發現，平均月薪大於5萬元的受訪者，有37.3%和27.8%願意支付超過10%的加價，支持友善雞蛋和鮮奶。

她表示，和歐盟2016年的「歐洲人對動物福祉的態度」研究相比，台灣人能接受友善雞蛋、鮮奶的加價比率，和比較富裕的瑞士、荷蘭（一盒15顆放牧雞蛋約台幣100元）等國家相似。

從結果來看，李佳蓉認為，友善飼養畜產品在台灣有市場潛力，需要更多大型企業、通路商投入；重點在提升消費者的認知，意識到目前畜產品有更友善動物福利的生產方式，對動物好也會對人類好，讓消費者更願意支持友善農家。目前台灣民間雖發展出兩套認證標章，但不夠普及，消費者還沒有足夠的認知。

台灣動物社會研究會去年與大型通路「家樂福」結盟，每月到不同門市辦講座，推廣友善雞蛋。動社副執行長陳玉敏指出，消費者雞蛋購買行為，呈現幾類：有人認為「最貴的最好」；有人覺得「雞蛋都一樣，挑便宜的就好」，這是兩種極端；有人相信包裝上的照片，如果有照片上有綠色草皮，或者打上「幸福、快樂」等字樣，就真覺得動物幸福快樂，其實這些需要現場實際稽查。