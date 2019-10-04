日月光集團張媽媽基金會 周日將於松菸舉辦慈善園遊會

2019-10-04 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



日月光投控集團攜手內政部警政署10月6日（周日）將在台北文創大樓文化廣場舉辦「愛在每一個角落 慈善園遊會」，獲得國內22個知名社福團體熱烈響應，現場設攤義賣商品，主辦單位並邀請到王彩樺、黃妃等8位知名歌手演唱，由孔鏘超級樂團擔任伴奏，警政單位更出動數輛警用重型機車供民眾騎乘拍攝帥氣美照，也邀請民眾參與盛會，一起做善事。

這項慈善園遊會，由日月光投控集團的「財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）發起，獲得內政部警政署、警察廣播電臺、日月光文教基金會及日月光投控響應並全力支援，共同主辦這項活動。

主辦單位今天上午舉行記者會，包括警政署副署長蔡蒼柏、警政署公關室副主任廖高江、警察廣播電臺總臺長宣介慈、日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會、日月光文教基金會執行長汪渡村等人都特地出席。

園遊會時間是10月6日（周日）上午10時30分開幕到下午4時結束，地點在台北市信義區菸廠路88號，也就是松菸旁的台北文創大樓一樓文化廣場。

日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會、日月光文教基金會執行長汪渡村感謝內政部警政署、警廣、刑事警察局、台北市警局交通大隊、婦幼警察隊鼎力支持並協助籌辦此次園遊會，並謝謝何歡劇團以及罕病、喜憨兒、創世、勵馨基金會等22家社福團體熱烈響應並參與。

特別的是，這項活動也是國內社福界難得一見的盛事，共有22家社福團體熱情響應，在現場設置攤位，除了義賣商品，例如烘焙品、手工餅乾、刈包、水煮玉米、大溪豆干、甜甜圈、茶葉蛋、炒泡麵、涼飲品、視障按摩體驗、拼布手作物、手工皂、果乾、茶葉、桌遊等，罕病基金會及台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊，也提供大合唱及烏克麗麗等表演活動。

其中，何歡劇團也將提供大小朋友都喜歡看的旗舞、高車雜耍、砌磚互動秀、雙人轉毯、軟功舞伶及大武術疊羅漢等表演。

當天下午的重頭戲是，邀請到孔鏘超級樂團以及王彩樺、黃妃、李子森、張羽靚、涵涵、許芷芸、陳隨意及謝宜君夫妻檔等歌手，為大家演唱老少皆宜耳熟能詳、紅極一時的歌曲。

包括警察廣播電臺、刑事警察局、台北市警局交通大隊、台北市警局婦幼警察隊也都鼎力支持，警廣洪國浚（阿國）、劉琇如、黃士玶等3位資深節目主持人擔任此次活動主持人；刑事局設攤進行各項警政宣導；交通大隊提供多部警用重型機車，除進行交通安全宣導，並供民眾騎乘拍照打卡；婦幼警察隊將婦幼安全融入多首帶動唱歌曲中，並穿插有獎徵答，讓民眾在唱跳中快樂學習自我保護常識與技巧，同時還有獎品可拿。

汪渡村表示，此次活動由張媽媽慈善基金會負責全部軟硬體設施費用，社福團體義賣自家愛心商品，所得全數歸各社福團體，張媽媽慈善基金會再捐助每一社福團體新台幣3萬元，協助其推展會務，幫助更多需要幫助的人，也希望有更多企業、團體或個人投入參與社福慈善工作，讓台灣社會及有需要的族群獲得更多的關注。