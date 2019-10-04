突破！ COPD不再「不可逆」 早期介入疾病可止跌反彈

2019-10-04 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



據我國調查，台灣40歲以上民眾約一成患有輕重不一的COPD，而COPD一直被視為是「不可逆」的疾病，但今年歐洲呼吸道學會（ERS）中多場研討會指出，若能及早介入治療COPD有機會痊癒。

根據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，全球每年約有300多萬人死於慢性阻塞性肺病（COPD），2016年已占全球死因的第三位。亞東醫院實證醫學中心主任鄭世隆表示，台灣的COPD患者每年持續增加，分析台灣人數增加的原因，與吸菸習慣、空污日趨嚴重有關，且多數為晚期被診斷，因此死亡率也相對高，晚期被診斷原因與民眾病識感不高有關。

鄭世隆表示，很多患者自訴症狀時，常會說「我感冒一年都沒有好」，一般感冒用藥後，症狀幾乎能在一到兩周內舒緩，超過3周仍有咳、喘、痰症狀，就得懷疑是其他肺部疾病，台灣多數的基層診所幾乎沒有X光設備，建議有咳嗽超過三周，可赴有X光設備的醫院確定是否有其他肺部疾病。

過去COPD一直被認為是不可逆的疾病，加上常是晚期被發現，也使治療上有一定的困難。鄭世隆說，今年歐洲呼吸道學會針對COPD提出更積極的治療方針，若是能提早找出輕微肺功能阻塞或是年輕型（40歲以下）的COPD患者，提早介入使用複方支氣管擴張劑，肺功能可以止跌反彈，甚至恢復到正常。

鄭世隆說，過去針對早期發現的COPD患者，多是先觀察，防止肺功能惡化，但若是早期發現有辦法恢復肺功能，對於患者而言絕對是一大佳音，他相信，歐洲呼吸學會年會結束後，國內也會開始討論COPD早期治療指引，未來則是要思考如何挖掘出更多COPD的早期患者。