中和屈公病群聚再添一例 疫情監控延至月底

2019-10-04 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一周未出現新個案的新北中和區屈公病群聚又爆確診病例，疾管署今公布，新北市新增1例本土屈公病病例，個案在擴大防疫管制區前，常至鄰近國強嶺與圓通寺間步道爬山，甚至在管制當天早上爬過山。今年截至目前與中和國強嶺相關屈公病個案已累積19例，疾管署研判，新增個案有趨緩跡象，可望在本月底解除警報。

疾管署羅一鈞表示，新北市本土屈公病病例為中和區廟美里60多歲男性，9月27日出現發燒、骨頭痠痛症狀後，分別於當日及10月1日就醫，經通報檢驗於今日確診；個案未住院，目前在家休養，接觸者無疑似症狀。

新北市上個月20日下午起擴大防疫管制區，個案平時活動地以住家為主，但他常至鄰近國強嶺與圓通寺間步道爬山，甚至最後一次爬山紀錄是同天早上，在新北市擴大防疫管制區之前，研判其於管制前在該步道周邊感染的可能性較高，為中和區國強嶺至圓通寺周邊群聚相關個案。

衛生單位已完成個案住家噴藥及孳生源調查，預計明日針對其住家周邊進行噴藥與孳生源清除，並持續社區監測至10月23日。今年截至目前國內本土屈公病病例共20例，分別為新北市19例及台北市1例；另境外移入病例共74例，感染國家以緬甸52例為多、其次為泰國12例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

新北市政府持續執行屈公病區塊防治計畫，動員前往管制步道進行大規模孳生源清除淨山活動，及進行管制區巡邏。疾管署也持續派員前往群聚個案住家周圍及活動地進行風險評估及病媒孳生源調查。再次提醒民眾主動配合政府防治，於管制期間勿擅闖防疫管制區域，違者最高可處30萬元罰鍰。