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台北文山區今年首現本土登革熱 曾至高雄雲林嘉義旅遊

2019-10-04 17:17聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

南部登革熱疫情不斷，台北市事隔近兩個月又現本土登革熱蹤跡，再次形成南北防疫戰雙開局面。疾管署今公布，台北市文山區新增一例本土登革熱確診病例，該例也是文山區今年首例個案，活動地鄰近景美女中，可能被感染期間在高雄、雲林、嘉義都有活動史，目前感染源待釐清。今年截至目前，北部登革熱累積5例，分別是台北市2例、新北市2例及桃園市1例。

疾管署副署長羅一鈞表示，台北市本土登革熱病例為文山區樟新里60多歲女性，9月29日出現發燒、腹瀉、食慾不佳情形，10月1日就醫時因NS1快篩陽性由醫院通報，於今日確診感染登革病毒第一型；因個案持續發燒，目前正住院中，接觸者無疑似症狀。

個案平時活動地為樟新里住家及樟文里，雖發病前可能被感染期間曾至高雄市大樹區、雲林縣草嶺、嘉義縣奮起湖及阿里山等地旅遊，但上述地區近期並無登革熱確診個案，羅一鈞表示，個案於住家社區感染可能性較高，衛生單位人員在其住家周圍發現51個積水容器，但都沒有孑孓，因此本案感染源待釐清。

羅一鈞表示，不排除是社區中沒有症狀的境外移入感染者造成疫情，將進行病毒定序比對可能感染來源。衛生單位於接獲通報後已完成個案居住地及周邊病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作，研判疫情可以快速控制，社區監測將持續至10月30日。

本土登革熱病例累計91例，為高雄市57例、台南市29例、新北市2例、台北市2例、桃園市1例；另有405例境外移入病例，近一個月新增病例感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多。

疾管署再次呼籲，目前仍為病媒蚊活躍期，民眾除了應做好防蚊措施，也應持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利及早通報、診斷及防治。

白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊。 圖／疾管署提供
白線斑蚊是傳播登革熱的病媒蚊。 圖／疾管署提供
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登革熱發燒
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