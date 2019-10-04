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台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

居家常備藥可推限定包裝 食藥署首度鬆綁限制

2019-10-04 17:03中央社 台北4日電

日本藥妝店各種包裝可愛的眼藥水、感冒藥等藥品，是旅客到日本旅遊必買的伴手禮食藥署參考國際作法，決定將指示藥、成藥只能有1種包裝的規定放寬至5種，讓藥品市場更活潑。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組科長張惠萍接受中央社記者訪問時表示，根據過去規定，凡是在台灣取得許可證的藥品，都只能有單一款式的包裝，如果要換包裝，必須事先申請變更、經核准後才可更換新包裝。

張惠萍指出，國際間大多沒有限制藥品包裝款式數量，例如日本藥品就經常和動漫人物聯名推出期間限定包裝，吸引許多遊客購買，形成活潑的藥品市場，因此民國106年國內藥廠也提出相關需求，希望放寬藥品包裝限制，讓藥品更親民。

食藥署2年來蒐集國際作法，發現美國、日本、澳洲等國在不影響藥品安全、品質的前提下，並未限制市售藥品包裝款式數量，加上全球走向高齡化、少子化，自我照護已成為國際趨勢，因此決議放寬不用醫師處方且安全性較高的指示藥、成藥包裝規定。

張惠萍說，未來在台灣販售的指示藥和成藥，最多可同時有5種不同包裝，但藥廠仍得向食藥署申請核准，審查時主要著重包裝上的文字是否和產品相同、是否有誇大疑慮，至於包裝圖樣、顏色等只要沒有誇大不實的問題，也不會特別限制，核准後5種包裝都會刊登在藥品許可證查詢系統，避免偽藥流入市面。

至於需由醫師診斷才可開立的處方藥物，則維持只能有1種包裝的規定。

根據食藥署統計，國內指示藥品共有約6000多款，約占所有藥品的29%，2016年銷售額約新台幣137.6億元，相較其他國家並不算多。張惠萍說，盼透過放寬藥品包裝限制，讓台灣藥品市場更活潑，新制已於9月11日上路，目前暫未接獲藥廠提出申請。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒受訪時表示，日本的指示藥、成藥在國際上相當知名，也是許多遊客赴日必買的伴手禮，但多數人不知道的是，台灣的藥品製造技術也相當優秀，藥廠都符合國際PIC/S GMP規定，若透過放寬藥品包裝規定可打開台灣藥品知名度，替台灣帶來觀光人潮及金流，確實是很棒的一件事。

不過，黃彥儒提醒，民眾在購買指示藥或成藥之前，最好還是先諮詢藥師，避免藥品和其他藥物、食物產生交互作用。

食藥署伴手禮醫師
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