紅色警示！風速弱位於背風處 中部空品區拉警報

2019-10-04 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署表示，今天環境風場為偏東風，風速偏弱，西半部位於背風側，汙染物易累積，清晨竹苗至桃園沿海地區受渦流影響，汙染物濃度較高。

根據今天上午的監測結果，花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南品區及金門地區為「橘色提醒」等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，根據氣象局資料，今天環境風場為偏東風，風速偏弱，西半部位於背風側，清晨竹苗沿海受渦流影響，水平擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

未來一周，4日環境場風速偏弱，西半部地區擴散條件較差，汙染物易累積，午後光化作用致臭氧濃度易上升；5至9日逐漸開始受東北風影響，北部、東半部地區有雨，且位在迎風面，擴散條件佳，中、南部地區仍位在下風處，須留意擴散不良致空氣品質較差。 空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外應配戴口罩。