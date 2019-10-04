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日月潭花火音樂會 聽浪子、山丘品味生命歷程

2019-10-04 14:55聯合晚報 記者吳凱中／台北報導

首次參與2019「台灣大哥大日月潭花火音樂會」的台灣大總經理林之晨表示，今年音樂會主題巧妙運用「19」諧音「Enjoy」，設定為「享受不凡 Enjoy Magnificent」，這個主題是希望大家去細細品味生命的每個階段。

林之晨表示，像是年輕桀傲不馴、自由奔放；青春歲月為愛而活，肆無忌憚勇敢追夢；步入中年一路跌跌撞撞、對生命從此有了深刻領悟；到最終行至人生路盡頭，回首荊棘滿途，但過程中的成長學習，只要不逃避，最後終會尋回自己，找回初衷。

林之晨說，這些生命歷程所淬煉出的每一次喜怒哀樂、每一個成就磨難，都是一種不凡。因此，精心安排一系列享受生命各階段的經典歌單，包括蔡依林的金曲獎年度歌曲《玫瑰少年》、茄子蛋的《浪子回頭》、周杰倫的《告白氣球》、李宗盛的《山丘》、林俊傑的《偉大的渺小》等，都代表人生各個重要階段的生命故事，希望大家一起活出精彩、享受不凡。

樂興之時管絃樂團指揮江靖波表示，呼應今年主題「享受不凡 Enjoy Magnificent」，在古典曲目的選擇上，《輕騎兵序曲》和史特拉汶斯基《火鳥》組曲都有著透徹詮釋英文主標「magnificent」的輝煌終章。

音樂會告白李宗盛台灣大哥大
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