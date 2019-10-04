親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

美國電子煙肺病通報病例破千 死亡人數增至18人

2019-10-04 12:24聯合報 記者羅真╱即時報導

美國8月起爆發電子煙有關肺部損傷事件，通報案例持續攀升。美國疾病管制與預防中心（CDC）於當地時間3日下午公布最新數據，電子煙有關肺病通報病例遍及48州、共計有1080件，死亡人數增至18人；多數患者有使用過含四氫大麻酚（THC）的電子煙，八成患者年齡在35歲以下，兩成一在18-20歲，一成六未滿18歲。

電子煙對健康可能具負面影響，台北榮民總醫院家庭醫部醫師賴志冠表示，英國醫學期刊（BMJ）去年發表英國年輕女子因電子煙引起呼吸衰竭的案例，今年9月再度刊登專文呼籲電子煙的戒菸效果不明，且毒性未受檢視，長期健康危害不亞於吸菸。

董氏基金會執行長姚思遠表示，美國今年8月初迄今，除了新罕布夏、阿拉斯加兩州及華盛頓特區尚無通報，電子煙害幾乎橫掃全美，公益企業家、前紐約市市長彭博均公開譴責美國政府失職，同時慨捐1.6億美元（約新台幣50億元）助各州自力救濟對抗電子煙害。

反觀我國目前並未將電子煙視為菸品納管，只有含尼古丁的電子煙會被視為無許可證的藥品被取締或在邊境被攔下。行政院鑑於電子煙對公眾健康具潛在危害，106年提出「菸害防制法」修正草案，規範任何人不得製造、輸入、販賣、展示或廣告電子煙等，不過這份草案至今卡關立院。

姚思遠表示，「菸害防制法」修正草案已在立法院塵封將近兩年，「全球掀起對抗新興菸品浪潮之際，台灣政府怎麼可以繼續緘默怠惰？」

美國8月起爆發電子煙有關肺部損傷事件，至今通報病例當中有8人死亡。圖／董氏基金會...
美國8月起爆發電子煙有關肺部損傷事件，至今通報病例當中有8人死亡。圖／董氏基金會提供
分享

患者英國行政院
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

北市南門市場將搬遷 舉辦1元搶購、競標活動

2019-10-04 11:27

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

2019-10-04 11:02

從早療到法國另類漫畫首獎 「謝謝評審看見他的特別」

2019-10-04 11:13

食藥署抽530件市售日本食品檢驗 均未檢出輻射

2019-10-04 10:09

鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22

紅色警示！風速弱位於背風處 中部空品區拉警報

2019-10-04 12:58

嚇傻！洗衣機驚見老鼠「翻肚躺平」 網崩潰喊：衣服通通丟了

2019-10-04 12:00

同志遊行10月26日登場 出櫃歌手HUSH凱道獻唱

2019-10-04 11:26

影／2019同志遊行 HUSH當大使

2019-10-04 10:44

加油先等等！汽、柴油價下周估調降0.8元

2019-10-04 10:23

大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25

秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26

台灣大日月潭花火音樂會 串聯經典

2019-10-04 00:34

全台最大日本手作市集 12月華山見

2019-10-04 00:34

捐血年齡上限放寬至70歲 年底試辦

2019-10-04 00:34

回響／食物外送派單前 須評估10風險

2019-10-04 00:34

健康你我他／孩子貼心相陪 聚餐旅遊都開心

2019-10-04 00:26

第2型糖尿病 20歲以下患者增4成

2019-10-04 00:26

失智友善城市 新北全台第一

2019-10-04 00:26

我的經驗／一場車禍 8年記憶全忘了

2019-10-04 00:26

登革熱群聚感染 成大比照SARS篩檢

2019-10-03 23:50

醫病天地／健身頭暈 努責現象…暫停快休息

2019-10-03 23:48

北市推捷運月票800元？交通局：要評估

2019-10-03 23:13

日月潭花火音樂會免費入場 參加制服趴可入座搖滾區

2019-10-03 22:56

女病患開刀指定醫師不能是摩羯座 星座信念讓醫護都傻眼

2019-10-03 20:35

罕病沒有難倒這個家！一滴血揪出高蛋白質是致命殺手

2019-10-03 20:34

婆婆炒菜她意外夾起一塊「綠綠der」網笑歪樓：下肚腸內去角質

2019-10-03 20:00

原來車禍真的會讓人失憶 腦神經醫師親身經歷

2019-10-03 19:49

詩心引力 讓總編輯也屏息以待的文學創作月曆

2019-10-03 19:44

51歲男陪朋友健檢 沒有潛血反應仍檢出原位腸癌

2019-10-03 19:28

台日醫藥交流重大成果 食藥署完成共同新藥審查合作

2019-10-03 19:21

國慶到森林吸芬多精！全台13個國家森林遊樂園12歲以下免費

2019-10-03 19:02

捐血年齡上限放寬至70歲 醫：建議一次捐250毫升

2019-10-03 18:57

華航推高雄飛東京驚喜價 來回未稅最低7千有找

2019-10-03 18:23

內壢車站驚傳列車撞墜軌旅客 桃園內壢單線行車

2019-10-03 18:16

星宇航空新制服亮相 金銀洋裝配斗篷滿滿宇宙星際感

2019-10-03 17:51

高齡化台灣第2型糖尿病年輕化 20歲以下患者增4成

2019-10-03 17:48

2019台灣創新技術博覽會 啟英高中奪1金2銀佳績

2019-10-03 17:44
看更多

熱門文章

店員沒關籠！公貓「一夜戰5母貓」 累到打點滴還有播種費

2019-10-03 19:24

麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃

2019-10-03 16:21

花10元爽賺千萬！7~8月「統一發票中獎清冊」出爐

2019-10-03 17:34

最新懶人包／5日補班日 星巴克、西雅圖、丹堤...這些咖啡「買一送一」

2019-10-03 17:06

30歲女罹子宮肌瘤、乳房纖維腺瘤 「發票」是兇手

2019-10-04 11:02

外送服務新功能？她幫生病男友叫餐 意外逮到劈腿

2019-10-03 13:44

融化了！超萌緝毒犬徵求二手娃娃、舊衣 2萬犬粉來相挺

2019-10-03 17:21

影／苗縣民又撿到小石虎 獸醫師健檢小石虎很健康

2019-10-03 15:14

大佛被蒙蔽了！今早霧霾濛濛 彰化全台空品最糟

2019-10-04 08:25

Uber條款倒數！交部再出招 解決天價牌照

2019-10-03 15:34

區間車進內壢站撞上跌落旅客 桃園內壢單線行車

2019-10-03 17:32

海賊迷出動！全家便利商店「航海王集點」魯夫、喬巴登場 第二波還有Lee獨家聯名商品

2019-10-03 15:32

結婚5年育有兩子 卻發現先生早已外遇「哥們」多年

2019-10-03 21:34

7-ELEVEN聯名店又來了！台灣限定「米奇與好朋友主題店」好拍又好買

2019-10-03 14:46

吳德榮：國慶連假首日天氣還不錯 後三天視熱擾動狀況

2019-10-04 07:26

6.5公尺長蟒蛇 現身澄清湖草叢

2019-10-04 00:49

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

內壢車站驚傳列車撞墜軌旅客 桃園內壢單線行車

2019-10-03 18:16

全聯話題新品大爆發！OREO X LINE FRIENDS、阿華田X北海道戀人...聯名齊發

2019-10-03 20:44

台美麥當勞差異大 台灣這點勝過美國

2019-10-03 14:08

Reebok與adidas首度跨界合作 粉絲直呼把鞋買起來！

2019-10-03 15:16

滷味百頁豆腐、冬粉很健康？營養師揭高鈉高脂地雷

2019-10-03 14:48

輕旅行必吃銅板美食！宜蘭小籠包、台南加蛋大鍋貼 IG曬麵點照看了就餓

2019-10-03 17:46

星宇航空新制服亮相 金銀洋裝配斗篷滿滿宇宙星際感

2019-10-03 17:51

女病患開刀指定醫師不能是摩羯座 星座信念讓醫護都傻眼

2019-10-03 20:35

禮服秘書曝婚紗業「四大秘辛」 忙到沒時間洗婚紗繼續出租

2019-10-03 15:50

在家帶小孩被酸很閒 全職媽媽：上班賺錢才是人嗎？

2019-10-03 18:18

每日星座運勢／金牛愛情運相當的好　錢包進賬不少

2019-10-04 00:00

國慶到森林吸芬多精！全台13個國家森林遊樂園12歲以下免費

2019-10-03 19:02

【手帕之交】黃淑娟／我的這個好朋友

2019-10-04 06:00

多買報紙多中獎！7-8月統一發票中獎清冊看這裡

2019-10-03 16:49

【為母心情】李子／照單全收妳的愛

2019-10-04 06:00

北市推捷運月票800元？交通局：要評估

2019-10-03 23:13

51歲男陪朋友健檢 沒有潛血反應仍檢出原位腸癌

2019-10-03 19:28

秋老虎持續發威 彭啟明：今要防曬也要提防空汙

2019-10-04 07:46

BLACKPINK的Lisa造型完全是法國女孩小清新 立馬被圈粉

2019-10-03 16:32

62歲重入職場 她賺錢也賺到快樂

2019-10-03 14:36

新北野柳岬驚見少見偽虎鯨擱淺 海巡派艇救援

2019-10-04 10:15

基隆港邊廢棄漁船 搖身一變海上美術館

2019-10-03 23:14

罕病沒有難倒這個家！一滴血揪出高蛋白質是致命殺手

2019-10-03 20:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top